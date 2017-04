Érsek je spokojný s prácami na úseku diaľnice Budimír – Bidovce

Práce na úseku výstavby diaľnice D1 Budimír – Bidovce sa rozbehli veľmi dobre a postupujú podľa harmonogramu. Uviedol to na pondelňajšom brífingu minister dopravy Árpád Érsek, ktorý na tejto stavbe absolvoval kontrolný deň.

„Som príjemne prekvapený, koľko roboty sa tu urobilo od novembra. Urobil sa obrovský krok dopredu, dodržané sú všetky termíny a zatiaľ dodržiavajú aj rozpočet. Hodnotím túto stavbu ako jednu z najlepších v rámci Slovenska,“ povedal Érsek. Podľa neho sa dodrží aj termín ukončenia stavby.

Výstavbu diaľnice D1 Budimír – Bidovce realizuje spoločnosť Skanska, ktorá má tento približne 14-kilometrový úsek postaviť za 37 mesiacov s nákladmi 197,4 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Projekt je financovaný z eurofondov.

Ako informoval generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Ján Ďurišin, v súčasnosti sa na stavbe vykonávajú preložky inžinierskych sietí, vo finálnej fáze je výstavba prístupových ciest. Začalo sa už zakladanie spodných stavieb mostov, prebiehajú zaťažkávacie skúšky pilót, betonáž mostných pilierov. Na niektorých úsekoch ešte trvá archeologický výskum, ktorý zatiaľ neodhalil žiadne vzácne nálezy a nie je predpoklad, že by mohol spôsobiť spomalenie postupu prác.

Ako uviedol hlavný inžinier stavby z firmy Skanska Ján Kuchár, ani hniezdenie orla kráľovského negatívne neovplyvňuje súčasný postup prác, pretože zatiaľ robia na iných úsekoch. „Na takmer kilometer dlhej časti od marca až do konca júla sú obmedzené stavebné práce aktivity práve kvôli orlovi. No to sme vedeli už vopred a rátali sme s tým,“ povedal Kuchár. Hniezdenie orla monitoruje ornitológ a zatiaľ je všetko v poriadku.

Na stavbe sa vykonáva aj pyrotechnický prieskum a bol zabezpečený na ploche 232 677 štvorcových metrov, pri ktorom sa zistilo a zneškodnilo väčšie množstvo nevybuchnutej munície.

Na diaľnicu D1 sa v úseku pri Košických Olšanoch bude napájať rýchlostná cesta R2 Košice-Šaca – Košické Olšany, ktorá bude prepojená s rýchlostnou cestou R4 Košice – Kechnec – hranica s Maďarskom. Rýchlostná cesta R2 Košice-Šaca – Košické Olšany je podľa ministra Érseka dobre pripravená a len na štáte a NDS záleží, kedy budú na ňu vyčlenené peniaze a vypísaná súťaž na dodávateľa. Riaditeľ NDS Ďurišin povedal, že momentálne pokračuje súťaž na zhotoviteľa projektovej dokumentácie. V prípade zabezpečeného finančného krytia je predpoklad, že súťaž na zhotoviteľa by mohla byť vypísaná na prelome rokov 2017–2018. Otázka, či sa bude stavba financovať z európskych fondov alebo zo štátneho rozpočtu, zatiaľ nie je rozhodnutá.