Süddeutsche Zeitung: Nemecko aj Česko brzdia reformy emisií áut

Chystané reformy majú zabrániť opakovaniu takzvanej dieselgate, ktorá sa týka približne 11 miliónov naftových áut koncernu Volkswagen, do ktorých firma inštalovala softvér umožňujúci manipulovať s testami emisií. Pri jazde autá produkujú výrazne viac emisií než pri kontrolných testoch. Aféra sa týka aj 1,2 milióna vozidiel Škoda Auto.

Európska komisia pôvodne počítala s tým, že na reformách bude zhoda do konca mája. To je ale podľa denníka veľmi nepravdepodobné. Nemecko sa totiž zatiaľ napríklad vôbec nevyjadrilo k plánu na prísnejšie tresty pre automobilky. Tie by v prípade previnenia mohli čeliť pokutám až 30 000 eur za každé vozidlo. Konkrétny model by dokonca bolo možné stiahnuť z trhu.

Nemecko navyše odmieta návrhy na prísnejšiu kontrolu úradov v jednotlivých členských krajinách, ktoré sú zodpovedné za dohliadanie na dodržiavanie emisných noriem. Je aj proti tomu, aby testy emisií u predaných áut mohol vykonávať sám Brusel.

Reformy podľa Süddeutsche Zeitung brzdia aj ďalšie krajiny vrátane Česka, Španielska alebo Talianska. Podľa európskej neziskovej organizácie Transport & Environment uprednostňujú niektoré vlády skôr záujmy priemyslu pred záujmy svojich občanov.

V Spojených štátoch musia koncern Volkswagen platiť miliardové odškodné, v Európe nie. Odškodné pre svojich zákazníkov zatiaľ podľa všetkého nechystá ani Škoda Auto. Česká vláda na takýto postup podľa svojich doterajších vyhlásení netlačia.