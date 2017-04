Vlaky odľahčia dopravu pri Bratislave už tento rok

Štátny vlakový dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vidí v regionálnej doprave veľký potenciál. Výraznému zvýšeniu cestujúcich by však musela predchádzať výrazná investícia do infraštruktúry.

Regionálne vlaky štátneho dopravcu však môžu pomôcť odľahčiť dopravu v okolí Bratislavy. "Nechcem byť veľký optimista, ale pri dobrej vôli vieme prvý režim, ktorý by, samozrejme, ešte nebol optimálny, spraviť aj k decembrovému veľkému grafikonu. Ak tu nastane zhoda, že takéto riešenie je prínosné pre Bratislavu,“ povedal Karol Martinček, člen predstavenstva ZSSK a riaditeľ úseku obchodu.

Podľa jeho slov by tak bolo možné vlakmi spojiť Trnavu a Senec s bratislavskou mestskou časťou Petržalka. V prípade, že regionálne vlaky privezú do mesta väčší počet cestujúcich, ich ďalšie cestovné potreby bude musieť zabezpečiť samotné hlavné mesto. Martinček však priznáva, že komunikácia ZSSK s Bratislavou sa ešte nezačala. "S mestom zatiaľ nekomunikujeme na takej úrovni, na akej by sme si predstavovali. Ku skutočnej komunikácii zatiaľ nedošlo,“ povedal Martinček.

V budúcnosti môžu vlaky využívať aj ďalšie trasy a pribudnúť by mali aj nové zastávky. "Radi by sme odľahčili bratislavské mosty a využili koľaje vedúce na stanicu Petržalka. Intenzívne preto rozmýšľame a analyzujeme v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR možnosť realizovať prepojenie Senca s Petržalkou s možnosťou novej stanice na Bosákovej ulici alebo pri Digital Parku/Auparku,“ povedal počas minulého týždňa Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

Potenciál majú vlaky z Prešova do Košíc

Podľa Martinčeka však ZSSK vidí najväčší potenciál v rozvoji regionálnej vlakovej dopravy medzi Prešovom a Košicami spolu s trasou medzi Nitrou a Bratislavou. "Najväčší potenciál má Nitriansky kraj. Je nešťastím, že Nitriansky kraj nie je spojený s hlavným mestom. Naozaj, 90 percent všetkých dochádzajúcich, ktorí chodia do hlavného mesta, dochádzajú cez autobusy alebo prostredníctvom individuálnej dopravy,“ povedal Martinček. Podľa jeho slov ZSSK počíta s tokom cestujúcich medzi Nitrou a Bratislavou na úrovni 1,2 až 1,8 milióna ľudí ročne. V prípade zlepšenia spojenia Košíc s Prešovom bude potrebné vybudovať druhú koľaj, keďže v súčasnosti je v prevádzke len jednokoľajová trať. Pre rozvoj regionálnej dopravy na danej trati bude kľúčová aj elektrifikácia trate. Podľa Martinčeka by dané riešenie okrem zlepšenia regionálnej dopravy napojilo aj samotný Prešov na hlavnú koridorovú trať.

Martinček na štvrtkovom stretnutí o vlakovej regionálnej doprave prezentoval využitie regionálnych tratí vo všetkých krajoch, pričom v niektorých prípadoch je možné zvýšiť počet cestujúcich podľa odhadov ZSSK až o 100 percent. Výrazné zvyšovanie počtu regionálnych spojení by si vyžiadalo investície do infraštruktúry. Podľa Martinčeka by bolo napríklad potrebné zmodernizovať trať medzi Zvolenom a Košicami na rýchlosť 160 km/h.

Do železníc pôjde až 1,6 miliardy eur

Štát v súčasnosti ešte len modernizuje hlavnú severnú trať medzi Košicami a Bratislavou. V súčasnosti sa pracuje medzi Púchovom a Trenčianskou Teplou. Modernizácia trate je hradená z eurofondov, pričom nie je isté, či financie postačia aj na modernizáciu trate od Žiliny smerom na Košice.

"V modernizácii sú dosť veľké finančné prostriedky. Pokračujeme v novom Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a ďalšie európske peniaze na modernizáciu železníc môže Slovensko čerpať z nového finančného nástroja EÚ CEF (Nástroj prepojenia Európy). Dokopy to predstavuje až 1,6 miliardy eur, ktoré môžu zásadne zmeniť tvár slovenských železníc,“ povedal v rozhovore pre Pravdu po nástupe do funkcie minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).

Zmeny, ktoré sú potrebné pre rozvoj regionálnej dopravy, si však pravdepodobne vyžiadajú viac peňazí. V súčasnosti minister Érsek necháva možnosti čerpania európskych peňazí na samotného dopravcu. "Majú na to možnosti, sú tam peniaze, ktoré musíme vyčerpať na to, aby sme zabezpečili lepšiu vlakovú infraštruktúru. Či sú to vozne, elektrické jednotky, alebo oprava koľají, to si už oni musia zvážiť, na čo peniaze použijú,“ povedal vo štvrtok minister Érsek.