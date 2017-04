Platobná morálka na Slovensku sa vlani zlepšila

Firmy na Slovensku vlani platili faktúry po lehote splatnosti skôr, než rok predtým. Podnikateľom to pomáha rozprúdiť biznis.

V rámci platobnej disciplíny si na Slovensku medzi firemnými zákazníkmi výrazne polepšili klienti v oblasti služieb. Za minulý rok priemerne uhrádzali faktúry po lehote splatnosti počas 17 dní, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o desať dní menej. Vyplýva to z reprezentatívnej EOS štúdie European Payment Practices za rok 2016.

V segmente obchodu sa vlani platilo priemerne 19 dní po uplynutí termínu splatnosti faktúr, rok predtým to bolo 21 dní. Priemysel zaznamenal rovnako 19 dní za rok 2016 v porovnaní s 22 dňami v predchádzajúcom roku. Celkovo sa vlani na Slovensku faktúry uhrádzali v komerčnom segmente B2B (Business to Business) priemerne za 18 dní, pričom v roku 2015 to bolo 23 dní.

„Takýto posun v platobnej disciplíne klientov platiacich za poskytnuté služby môže rozprúdiť vzájomné obchodovanie, zlepšiť cash flow a finančnú kondíciu slovenských firiem. Celkovo za Slovensko nastalo zlepšenie v skrátení počtu dní potrebných na úhradu faktúr po lehote splatnosti, čo hodnotím pozitívne,“ uviedol konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko venujúcej sa manažmentu pohľadávok Michal Šoltes,

Reprezentatívna štúdia tiež zisťovala, aké sú dôvody meškajúcich platieb na Slovensku a aj v ostatných európskych krajinách. Medzi hlavné dôvody zlej platobnej disciplíny u Slovákov patrili najmä dočasné problémy s cash-flow. Ako dôvod platobnej neschopnosti to uviedlo 49 % komerčných klientov, ďalej to boli výpadky platieb u vlastných klientov (39 % respondentov), využívanie dodávateľských úverov (38 %), stav vlastných zákaziek (23 %), či platobná neschopnosť (21 %).

Reprezentatívna EOS štúdia European Payment Practices bola zostavená na základe odpovedí 3 000 respondentov v 14 európskych krajinách. Respondenti odpovedali na otázky týkajúce sa ich platobných zvyklostí, ekonomického vývoja v daných krajinách, a tiež na otázky týkajúce sa rizika a riadenia pohľadávok vo všeobecnosti.