Uber chce o tri roky predstaviť lietajúci taxík

Lietajúci taxík spoločnosti Uber chce firma predstaviť v roku 2020, o ďalšie tri roky by mal byť zaradený do prevádzky. Autor: Reuters , Uber

Americký prevádzkovateľ alternatívnej taxislužby Uber Technologies chystá lietajúci taxík. Predstaviť ho chce v roku 2020, o tri roky neskôr by mal byť uvedený do plnej prevádzky. V texaskom Dallase to v utorok oznámil Jeff Holden, ktorý je za projekt zodpovedný.