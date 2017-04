Dvaja podnikatelia sa bijú o fabriku v Humennom

Obaja tvrdia, že odsúhlasenie práve ich reštrukturali­začného plánu zabezpečí dlhodobú prosperitu spoločnosti aj zachovanie pracovných miest. Pre spor dvoch vplyvných podnikateľov sa veritelia nakoniec už dnes môžu rozhodnúť poslať celú fabriku do konkurzu alebo nakoniec vyberú z ich pohľadu lepší reštrukturali­začný plán.

"Pán Molnár, ktorý je v pozícii nezabezpečeného veriteľa, tvrdí, že veriteľský výbor má dať firmu Nexis Fibers jemu, a on ju zachráni. Svoj nátlak dokonca podporuje aj tvrdením, že pokiaľ veritelia toto neurobia, odpojí Nexis Fibers od zdrojov energie. Toto považujem najmä v situácii, kedy Nexis platí Chemesu každý mesiac za energie vopred takmer milión eur, za neprípustný nátlak a pokus o nepriateľské prevzatie mojej firmy,“ povedal akcionár Nexis Fibers Ivo Bezloja.

Podnikateľ Ján Molnár v minulosti zbohatol na predaji mäsokombinátu finančnej skupine Penta a aktuálne je majiteľom Chemesu. Ivo Bezloja je zas úspešný podnikateľ z oblasti strojárskeho biznisu, pôsobiaci napríklad v susednej Českej republike.

Vedenie firmy Chemes sa voči tvrdeniam ohradilo

"Dôrazne sa ohradzujeme voči tvrdeniam I. Bezloju a vedenia spoločnosti Nexis, že naša spoločnosť sa vyhráža ich vypnutím od energií. Spoločnosť Nexis má neoprávnený odber energií, a preto postupujeme štandardne tak, ako by postupovali aj iné spoločnosti,“ reagovalo vo vyhlásení predstavenstvo spoločnosti Chemes. To zároveň upozorňuje, že posledná schvaľovacia schôdza veriteľov zaviazala spoločnosť Nexis Fibers dohodnúť sa so spoločnosťou Chemes.

"Túto svoju úlohu si spoločnosť Nexis nesplnila. Naopak, namiesto toho dnes (utorok pozn. red.) zorganizovala tlačovú besedu, na ktorej odznelo množstvo poloprávd a lží, čo len potvrdzuje, že Nexis nie je ani pre Chemes, ani pre ostatných veriteľov serióznym partnerom,“ dodalo predstavenstvo spoločnosti Chemes.

Veritelia požadovali dohodu dvoch spoločností hlavne preto, že Chemes je dodávateľom strategických surovín pre Nexis Fibers. "Nedodáva nám len elektrickú energiu, ale aj teplo, stlačený vzduch, chlad, či dusík,“ priblížil predseda predstavenstva Nexis Fibers Milan Pršanec.

Súčasný majiteľ spoločnosti sa preto snaží dohodnúť dlhodobý kontrakt energií, platný minimálne do doku 2021. Nexis Fibers zároveň Chemesu navrhuje vyrovnanie starých dlhov vo výške dvoch miliónov eur. Plus vyplatenie ďalších 1,8 milióna eur, z ktorých sa majú pokryť náklady Chemesu súvisiace s procesom reštrukturalizácie spoločnosti Nexis Fibers.

Spoločnosť Chemes návrh majiteľa Nexis Fibers príliš neohúril. "Ivo Bezloja uviedol, že našej spoločnosti bolo ponúknuté uspokojenie z jeho strany. Áno bolo, ale len vo výške, ktorá nám podľa návrhu reštrukturali­začného plánu patrí, pričom plnenie bude prebiehať až v rokoch 2020 až 2022. To všetko za podmienky poskytnutia cien energií, ktoré by boli o 15 percent nižšie, ako majú pre tento rok ostatní odberatelia v priemyselnom parku a ktoré by boli pre našu spoločnosť likvidačné,“ uviedlo predstavenstvo Chemesu.

V Humennom je aktuálna miera evidovanej nezamestnanosti na úrovni 12,39 percenta. Bez práce je tak stále viac ako 4-tisíc ekonomicky aktívnych ľudí. "Približne pred šiestimi rokmi skrachovala v Humennom spoločnosť Chemlon a vtedy prišlo o prácu 300 zamestnancov. Dnes sa bojíme, že sa situácia zopakuje znova a o prácu príde ešte viac ľudí ako v minulosti,“ povedala primátorka mesta Humenné Jana Vaľová (Smer).

Spoločnosť Nexis Fibers priamo zamestnáva okolo 500 ľudí a svojimi zákazkami zabezpečuje prácu pre ďalších 1 500 ľudí. Samotná fabrika je zameraná hlavne výrobu súčiastok pre automobilový priemysel a vyrába napríklad vlákna do airbagov. "Je veľký problém, že spoločnosť Chemes hrozí odstavením energií, čo nakoniec môže viesť ku koncu jedného z najväčších miestnych zamestnávateľov,“ dodala Vaľová.

Podľa údajov spoločnosti FinStat firma Nexis Fibers v roku 2009 dosiahla stratu takmer 31,9 milióna eur. Potom nasledovalo päť ziskových rokov. Konkrétne v roku 2010 dosiahol zisk takmer 862-tisíc eur, v roku 2011 sa zvýšil takmer na 2,2 milióna eur a nasledoval rekordný rok 2012, keď zisk dosiahol takmer 4,7 milióna eur.

V roku 2013 zisk klesol približne na 2 milióny eur a v roku 2014 dosiahol viac ako 2,8 milióna eur. Ďalšia strata, prevyšujúca sumu 4,9 milióna eur, prišla v roku 2015. Spoločnosť sa v strate ocitla aj napriek tomu, že samotné tržby Nexis Fibers predstavovali v roku 2015 sumu vyššiu ako 93,1 milióna eur.

Za problémy firmy pôsobiacej v najúspešnejšom odvetví slovenskej ekonomiky môžu vraj divné obchody predchádzajúceho majiteľa. "Nexis Fibers je dnes v reštruktura­lizácii, ktorú spôsobil bývalý majiteľ firmy, s ktorým som sa päť rokov súdil o akcie, ktoré mi ukradol. Tento pán dnes sedí vo väzbe za podvody vo Švajčiarsku, ale bohužiaľ za tie roky stihol firmu natoľko poškodiť, že musela ísť do reštrukturalizácie. Tá však zažiaľ prebieha nadmieru úspešne a je zrejmé, že plán, ktorý sme nastavili na záchranu firmy, je správny,“ uzavrel Bezloja.