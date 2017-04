Kažimír podporuje dereguláciu taxislužieb

Taxislužby by sa mali deregulovať. Myslí si to minister financií Peter Kažimír. Ako povedal po stredajšom rokovaní vlády, znížili by sa tak náklady na fungovanie klasických taxikárov a zabezpečilo by to férovú súťaž.

Reagoval tak na protesty taxikárov voči službe Uber. Ako však dodal, tieto nariadenia sú v kompetencii rezortu dopravy a tých, ktorí sa zaoberajú reguláciou taxislužieb.

V kompetencii rezortu financií je však správa daní. V tomto smere v pôsobení Uberu porušovanie zákonov Kažimír nevidí. „Podľa našich šetrení tí, čo jazdia pre Uber, si plnia svoje daňové povinnosti. Nehovorím, že to je 100-percentná záležitosť, ale väčšinové poznanie na našej strane je také, že tí, ktorí pracujú pre Uber, si svoje daňové a odvodové povinnosti plnia,“ povedal.

Problémom však z jeho pohľadu je samotná spoločnosť Uber, ktorá nezdaňuje príjmy, ktoré vygeneruje na Slovensku, v našej krajine. Podľa Kažimíra tak využíva diery v medzinárodnej daňovej legislatíve. Aj to by sa však mohlo zmeniť. „A to už je nielen otázka slovenskej legislatívy, ale aj európskej legislatívy. Nádejame sa a máme celkom veľkú ambíciu, že by nadnárodná spoločnosť Uber, myslím, že momentálne so sídlom v Holandsku, to čo bude chcieť zinkasovať na Slovensku, aby aj zdanila na Slovensku. To je náš prvotný cieľ,“ dodal minister financií.