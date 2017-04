Trump chce radikálne zosekať dane, firemné z 35 percent na 15

Ekonómovia upozorňujú, že zníženie daní povedie k rastu rozpočtového deficitu. Minister financií Steven Mnuchin ale tvrdí, že Trumpov plán „za seba zaplatí hospodárskym rastom“.

„Bude to najvýraznejšie zníženie daní a najväčšia daňová reforma v histórii našej krajiny,“ vyhlásil Mnuchin. Trumpov ekonomický poradca Gary Cohn na neskoršej tlačovej konferencii hovoril o najväčšej daňovej reforme za viac ako 30 rokov, teda od éry republikánskeho prezidenta Ronalda Reagana.

Plán počíta so zjednodušením daňových pravidiel aj so zrušením niektorých daní. Zahŕňa tiež zníženie najvyššej sadzby dane z príjmov jednotlivcov na 35 percent zo súčasných 39,6 percenta a zdvojnásobenie daňového odpočtu u manželských párov na 24 000 dolárov ročne. Predpokladá aj daňové výhody v starostlivosti o deti, ktoré presadzuje Trumpova dcéra Ivanka. Počet daňových pásiem by sa mal znížiť zo siedmich na tri, zatiaľ ale nie je jasné, kto bude v ktorom pásme.

Trump podľa Mnuchina tiež navrhuje, aby firmy mohli presúvať zisky zo zahraničia do USA pri výrazne nižšej daňovej sadzbe, než je súčasných 35 percent. Výšku novej sadzby pre repatriáciu ziskov ale nespresnil. Americké firmy v zahraničí držia zisky v objeme okolo 2,6 bilióna dolárov, aby sa vysokému zdaneniu vyhli, uviedla agentúra Reuters.

Republikánski zákonodarcovia Trumpov daňový plán prevažne vítajú. Považujú ho za základ pre rokovania v Kongrese a predpokladajú, že pred uzákonením ešte prejde zmenami.

Demokratickí zákonodarcovia kritizujú, že plán počíta s daňovými úľavami aj pre ľudí s najvyššími príjmami. Spochybňujú tiež Mnuchinovo tvrdenie, že hospodársky rast vytvorí dostatok nových daňových príjmov k vykompenzovaniu vplyvu nižších daňových sadzieb na rozpočet.

Zníženie daní podnikom aj jednotlivcom bolo jedným z hlavných pilierov Trumpová volebnej kampane. Nádej na pokles daňového zaťaženia po jeho zvolení prispeli k výraznému rastu cien amerických akcií.