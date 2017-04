Analýza: Stávka na autá vyšla. Platy ešte vzrastú

Autor: Pravda, ACE 2015, ZAP SR 2016, VW

V tomto mesiaci sa na Slovensku vyrobilo už 10 miliónov osobných motorových vozidiel. Napriek tomu, že práce pribúda, ľudia hovoria, že treba ísť ďalej. Aktuálne sa v mnohých fabrikách rokuje o razantnejšom raste platov a odborári hovoria o otvorenej hrozbe štrajkov.

Jubilejné 10-miliónte slovenské auto

„Rok 2017 je pre automobilovú výrobu na Slovensku výnimočný aj tým, že v apríli bolo vyrobené "jubilejné“ 10-miliónte slovenské auto. Tento významný míľnik je jednoznačným dôkazom toho, že transformácia Slovenska na mekku automobilového priemyslu bola krokom správnym smerom, ktorý našej krajine prináša prosperitu," povedal prezident Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky Juraj Sinay. Tri automobilové závody len v roku 2016 vyrobili na Slovensku 1 043 237 osobných motorových vozidiel. Už koncom roka 2018 sa k výrobe bratislavského Volkswagenu, trnavského PSA Peugeotu Citroën a žilinskej Kie pridá aj výroba práve budovanej nitrianskej fabriky automobilky Jaguar Land Rover. Po plnom rozbehnutí novej fabriky sa bude na Slovensku ročne vyrábať až okolo 1,3 milióna automobilov.

Zamestnanci aj tak narážajú na neochotu zvyšovať platy

Napriek všetkému sa hrozba štrajku aktuálne vznáša nad bratislavským Volkswagenom, ktorý v minulom roku dosiahol zisk po zdanení na úrovni 145 miliónov eur. Dôvodom úvah o ostrom prerušení výroby je neochota vedenia podniku, ktoré zatiaľ odmieta zvýšiť tarifné platy všetkých 12 300 zamestnancov o 16 percent.

„Je smutné, že aj v dnešných úspešných časoch budeme musieť pravdepodobne prikročiť k takému nemodernému vyjednávaciemu nástroju, ako je štrajk. No žiaľ na súčasné vedenie žiadne iné argumenty neplatia,“ uviedol šéf odborov vo Volkswagene Slovakia Zoroslav Smolinský.

Na neochotu razantnejšieho zvyšovania platov narážajú aj ľudia pracujúci u subdodávateľov. Vyhlásenie ostrého štrajku aktuálne zvažujú odbory v spoločnosti Hella Slovakia Signal-Lighting. „Zamestnávateľ nesúhlasí s naším návrhom na priemerné zvýšenie mzdových nákladov o deväť percent. Aktuálne tak čakáme, ako sa vyvinú rokovania pred sprostredkovateľom a zároveň sa pripravujeme na intenzívnejšie nátlakové akcie, ktoré môžu vyvrcholiť až štrajkom,“ povedal šéf odborov Hella Slovakia Signal-Lighting Michal Nirka. Podľa neho fabrika zameraná na výrobu svetiel do automobilov zamestnáva približne 1 700 ľudí v Bánovciach nad Bebravou a ďalších 650 v Trenčíne. „Vedenie podniku počas rokovaní argumentuje tým, že razantnejší rast platov si nemôže dovoliť, aj keď v posledných rokoch sa nám stále zvyšujú objednávky a tiež prijímame nových ľudí,“ dodal Nirka. Podľa odborov je aktuálne priemerný hrubý plat zamestnanca Hella Slovakia Signal-Lighting 1 037 eur v hrubom.

Firmy majú problém s nedostatkom kvalifikovaných

Na jednej strane podniky v automobilovom priemysle nechcú razantnejšie zvyšovať mzdy a na druhej sa sťažujú na nedostatok kvalifikovaných zamestnancov. Aktuálne je miera evidovanej nezamestnanosti na úrovni 8,04 percenta a do zamestnania by z úradov práce mohlo nastúpiť 219-tisíc Slovákov. Firmy napriek tomu majú problém pri zháňaní odborníkov a situáciu s nedostatkom kvalifikovaných ľudí sa chystá skomplikovať aj ministerstvo práce, ktoré v rámci reformy Učiace sa Slovensko navrhuje menej prísne duálne vzdelávanie.

„Snaha o liberalizáciu a uvoľnenie podmienok systému duálneho vzdelávania navrhovaná v Učiacom sa Slovensku smerom k uprednostneniu akejkoľvek spolupráce školy a podniku pri vzdelávaní v pracovnom prostredí pred systémom duálneho vzdelávania je nesprávna cesta,“ upozorňuje však Július Hron, viceprezident ZAP SR. „Vedie k návratu k stredoškolského systému, ktorý za posledných 20 rokov nevykázal žiadne dostačujúce úspechy a nezabezpečil uplatnenie absolventov na trhu práce. Naopak, jeho výsledkom bola viac ako 30-percentná miera nezamestnanosti absolventov stredných odborných škôl,“ dodal Hron. Preto Zväz automobilového priemyslu žiada o prepracovanie reformy a zapojenie zamestnávateľov do tvorby praktického vyučovania stredoškolákov.

Napriek spomínaným nedostatkom sa Slovensku darí udržať si pozíciu automobilovej veľmoci. V krajine pod Tatrami sa v minulom roku na tisíc obyvateľov vyrobilo 192 automobilov. To je najviac na svete a v druhej Českej republike to bolo „len“ 119 vozidiel. Na treťom mieste skončilo Nemecko so 74 automobilmi na tisíc obyvateľov.