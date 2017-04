Čínsku štátnu energetickú spoločnosť znepokojuje brexit

Odchod Británie z Európskej únie vzbudzuje neistotu pri spolupráci Číny, Británie a Francúzska v oblasti jadrovej energie. Agentúre Reuters to v piatok oznámil člen vedenia čínskej štátnej spoločnosti China General Nuclear (CGN).

Čínska spoločnosť čaká na zelenú od britských regulačných úradov, aby mohla v Británii vybudovať dva vlastné jadrové reaktory. Z tretiny tiež financovala výstavbu dvoch blokov s tlakový vodný reaktor EPR v atómovej elektrárni Hinkley Point C v juhovýchodnom Anglicku. Na ich výstavbe sa väčšinovo podieľa aj EDF Energy, dcérska spoločnosť francúzskej energetickej skupiny EDF.

Brexit podľa Británie na výstavbe dvoch blokov v Hinkley Point C nič nezmení, niektorí zástupcovia priemyslu však tvrdia, že oslabenie libry po odchode z EÚ by mohlo navýšiť stavebné náklady. Británia tiež odíde z Euratomu, čo podľa niektorých odborníkov zvýši náklady, spomalí nové projekty spojené s jadrovou energiou a skomplikuje dohody o výskume a medzinárodnú spoluprácu.

Podľa vedenia CGN sa prísna britská regulácia atómovej energie líši od tej čínskej aj francúzskej. „Projekt sa samozrejme bude stretávať s rizikami týkajúcimi sa nákladov a termínov,“ uviedlo vedenie CGN.

Podľa denníka The Guardian je Hinkley Point C prvou britskou atómovou elektrárňou budovanou po roku 1995 a mala by zabezpečiť sedem percent dodávok elektriny v krajine.