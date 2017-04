Trump zrušil Obamov zákaz ťažby ropy v pobrežných vodách

Výnos sa týka častí Severného ľadového oceánu, Atlantiku, Tichého oceánu a Mexického zálivu.

Trump v predvolebnej kampani sľuboval zrušiť Obamom zavedené rozsiahle obmedzenia ťažby, ktoré podľa neho podkopávajú rozvoj americkej energetiky a pripravujú o prácu tisíce ľudí. Rozzúril tým ekologických aktivistov a povzbudil odvetvie ťažby surovín.

Piatkové nariadenie poveruje ministerstvo vnútra, aby preskúmalo a prepracovalo posledný päťročný plán rozvoja ťažby ropy a plynu na federálnych územiach, ktorý prijala Obamova administratíva. Tento plán sa týka aj rozvoja vôd okolo amerického pobrežia. Ruší tiež Obamov „trvalý“ zákaz rozvoja oblastí Severného ľadového oceánu a časti Atlantiku, zdôvodňované ochranou prírody.

Ku koncu decembra Obama zakázal nové vrty na ťažbu ropy a zemného plynu vo veľkej časti amerických vôd v Severnom ľadovom oceáne a v niektorých častiach Atlantiku. Použil pritom zákon z 50. rokov minulého storočia, ktorý prezidentom umožňuje zamedziť využívanie nerastných zdrojov v pobrežných vodách, ale nešpecifikuje, ako takéto nariadenie zrušiť. S odkazom na to Obamova vláda tvrdila, že toto jej nariadenia je platné „navždy“, a veľa médií to nekriticky prijalo. Denník The Wall Street Journal ale napríklad pripomenul, že predchádzajúci prezident George Bush predtým bez problémov zrušil časť podobného nariadenia svojho predchodcu Billa Clintona.

Trumpov výnos by bezprostredne významnejší dopad na ťažbu mať nemal. Podľa agentúry Reuters o vrty v arktických vodách zatiaľ nie je príliš veľký záujem, pretože sú veľmi nákladné a riskantné. Ich rozvoju bránia aj nízke ceny ropy a rastúca ťažba na americkej pevnine. Dopyt odvetvia po prenájme podmorských oblastí USA na prieskum a využitie ložísk je teraz najnižší za päť rokov.