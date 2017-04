Pád cien ropy bol pre Rusov horší ako sankcie

Po medziročnom raste ruského hrubého domáceho produktu (HDP) o 0,3 % v poslednom kvartáli 2016, čo bol prvý rast od štvrtého štvrťroka 2014, by tento rok mala ekonomika krajiny podľa prognózy nadnárodnej spoločnosti Coface vzrásť o 1 %. A to napriek sankciám, ktoré na Rusko uvalila Európska únia a ďalšie západné krajiny. Spoločnosť to uviedla v správe.

Zo správy spoločnosti vyplýva, že sankcie majú z krátkodobého hľadiska vplyv na rast ruskej ekonomiky. „Kým čistý vývoz najviac prispel k ekonomickej aktivite v štvrtom štvrťroku, výdavky klesli o 3,2 % a investície o 0,3 %,“ konštatovala ekonómka Coface Anne-Sophie Févreová. Tým, že sankcie znemožňujú niektorým firmám prístup k financovaniu a prinášajú obmedzenia v obchodovaním so zahraničím v niektorých sektoroch, znižuje sa aj ich záujem o investície.

"Rovnako slabá dynamika súkromnej spotreby je čiastočne spôsobená nedostatkom dôvery v hospodársky rast,“ uviedla Févreová. Práve spotreba domácností, ktorá bola predtým hlavnou hnacou silou ruského hospodárskeho rastu, môže podľa nej brzdiť oživenie krajiny.

Sankcie majú mierny dosah

Pokiaľ ide o vplyv sankcií na dlhodobý rast ruskej ekonomiky, ostatné tri roky ukázali, že je mierny. „Je nepopierateľné, že pokles cien ropy mal väčší vplyv na zníženie HDP než samotné sankcie. V každom prípade ich vplyv sa ukázal na slabom financovaní až pozastavení projektov so západnými spoločnosťami,“ podotkla Févreová.

Ide pritom často o sektory, ktoré sankcie nemali priamo zasiahnuť, no kde sa prejavil ich odstrašujúci účinok možného posilnenia opatrení. Niektoré sektory priamo zasiahnuté sankciami sa rozhodol podporiť štát. Napríklad agropotravinársky či chemický sektor. Situácia v iných odvetviach je menej pozitívna. Najmä odvetvia výroby elektrických, elektronických a optických zariadení by mohli bojovať so zhoršenými podmienkami aj v strednodobom horizonte.

Centrálna banka znížila sadzby

Ruská centrálna banka v piatok znížila svoju základnú úrokovú sadzbu o pol percentuálneho bodu na 9,25 percenta. K redukcii úrokov tento rok prikročila už druhýkrát a naznačila, že vzhľadom k poklesu inflácie by v ich znižovaní mohla pokračovať.

„Centrálna banka predpokladá, že ročné tempo rastu spotrebiteľských cien sa do konca tohto roka zníži na štyri percentá a že v tejto cieľovej oblasti zotrvá aj v rokoch 2018 a 2019,“ uviedla banka.

Ruská menová autorita dodala, že naďalej počíta s postupným znižovaním úrokov v druhom a treťom štvrťroku. Ďalšie zasadnutie banky sa bude konať 16. júna.

Piatkové zníženie základnej úrokovej sadzby bolo výraznejšie, než očakávali analytici v ankete agentúry Reuters. Guvernérka centrálnej banky Elvira Nabiullinová minulý týždeň uviedla, že banka bude uvažovať o znížení sadzby o 0,25 alebo 0,5 percentuál­neho bodu.