Oceliarne sa odvolali v spore o pozemky

Založených je takmer 600 hektárov pozemkov košickej oceliarne, čo predstavuje viac ako polovicu rozlohy všetkých pozemkov. V súčasnosti americká firma v starom spore o know-how ešte z 90. rokov od košickej oceliarne žiada 16 miliónov eur.

„K vydanému uzneseniu Krajského súdu v Košiciach o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti vo vlastníctve spoločnosti zo dňa 28. marca 2017 považujeme za potrebné uviesť, že s ním a s jeho odôvodnením nesúhlasíme. Sme presvedčení, že prípadná exekúcia v prebiehajúcom spore so spoločnosťou ADAMS and Co., INC nebola nikdy ohrozená a preto neboli splnené zákonné podmienky na jeho vydanie. Naša spoločnosť podala voči predmetnému uzneseniu odvolanie,“ reagoval U. S. Steel Košice v stanovisku, ktoré zaslal hovorca spoločnosti Ján Bača.

U. S. Steel Košice tvrdí, že „využije všetky dostupné právne prostriedky na ochranu svojich práv a bude veľmi pozorne vyhodnocovať všetky podozrenia na nezákonný postup voči spoločnosti“. Spor s americkou firmou ADAMS & Co, ktorá má nejasné majetkové pozadie, viedli ešte bývalé Východoslovenské železiarne (VSŽ). Obe spoločnosti v roku 1997 uzatvorili zmluvu na odovzdanie know-how pre systém riadenia podľa odchýlok. VSŽ dané know-how využila aj pre ďalšie svoje dcérske spoločnosti, s čím americká firma nesúhlasila a v roku 1999 VSŽ zažalovala. Súdnou cestou chcela v tom čase získať 9,6 milióna dolárov.

"Na základe návrhu žalobcu ADAMS & Co. vo veci bolo vydané ( 28. 3. 2017) zabezpečovacie opatrenie podľa § 343 ods. 1 CSP za účelom zabezpečenia peňažnej pohľadávky veriteľa kvôli obave, že exekúcia bude ohrozená. Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie,“ povedala ešte v polovici apríla hovorkyňa Krajského súdu v Košiciach Marcela Gálová.