NKÚ: Štát mal získať viac z daňových licencií

Konštatuje to Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ), ktorý vykonal kontrolu vo finančnej správe s cieľom preveriť, či Finančné riaditeľstvo SR využilo všetky možnosti na zabezpečenie výberu dane z príjmov právnických osôb za spomínané daňové obdobia. NKÚ na základe výsledkov kontroly skonštatoval, že správca dane nevykonal dostatočné kroky na to, aby vyzval daňové subjekty na podanie daňového priznania so zámerom vymáhať nezaplatenú daň.

Kontrolou sa zistilo, že správca dane nepostupoval podľa zákona, keď za zdaňovacie obdobia rokov 2014 a 2015 nevyzval viac ako 44 tis. daňových subjektov na podanie daňového priznania v náhradnej lehote. Ak aj správca dane subjekty na podanie daňového priznania v náhradnej lehote vyzval, až 35 tis. z nich napriek tomu priznanie nepodalo.

„Podľa zistení kontrolórov nastal výpadok príjmov štátneho rozpočtu v minimálnej výške 38,2 mil. eur, keďže daňovú licenciu aspoň v jej minimálnej výške 480 eur do rozpočtu neodviedlo 79 498 právnických osôb založených pre účely podnikania,“ konštatuje sa vo vyhlásení NKÚ.

Kontrolný úrad upozorňuje aj na nedostatočnú aktivitu finančnej správy v prípade vymáhania daňovej licencie. V roku 2014 začala daňové exekučné konanie z tohto titulu v prípade 1 314 daňových nedoplatkov v objeme iba 1 mil. eur a v roku 2015 to bolo 6 433 nedoplatkov v sume 4,7 mil. eur. Išlo o prípady, kedy podnikatelia daňové priznanie podali, ale priznanú daňovú licenciu nezaplatili.

„NKÚ je toho názoru, že správca dane musí aktívne chrániť záujmy štátu, úzko spolupracovať s daňovými subjektmi a poskytovať im poučenie o ich povinnostiach. Takisto je povinný bez zbytočných prieťahov vybaviť veci, ktoré sú predmetom správy daní a použiť najvhodnejšie prostriedky na správne určenie a vyrubenie dane,“ uvádza NKÚ.

Krokom k náprave môže byť podľa kontrolného úradu zvýšenie personálnych kapacít v rámci daňovej správy, keďže pri danom množstve subjektov je v niektorých prípadoch ťažké realizovať základné zákonné povinnosti. NKÚ finančnej správe odporúča tiež operatívnejšie monitorovať nadväznosť procesných úkonov pri správe dane z príjmov právnických osôb. Jednou z ciest môže byť podľa kontrolórov aj sprísnenie zákonom stanovených podmienok pre zánik obchodných spoločností s právnym nástupcom.

Výber daňovej licencie bol v rámci konsolidačných opatrení zavedený od 1. januára 2014. Ide o minimálnu daň z príjmu stanovenú na 480 eur, 960 eur a 2880 eur v závislosti od ročného obratu podľa toho, či je daňovník platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňovú licenciu platí každý daňový subjekt, ktorého daňová povinnosť v daňovom priznaní je nižšia, ako ustanovená výška daňovej licencie. Za rok 2014 predstavovala priznaná výška daňových licencií z podaných daňových priznaní 104,1 mil. eur, v roku 2015 sa znížila na úroveň 96,1 mil. eur. Daňové licencie by sa však mali stať minulosťou už od roku 2018. Ich zrušenie už totiž schválil parlament vlani v decembri v rámci novely zákona o dani z príjmov.