Najbližšie kúpime košický U.S. Steel, potvrdili Číňania

Čínsky kapitál smeroval doteraz skôr do Česka, všetko by však mal zmeniť vstup čínskeho He Steel Group do košických oceliarní. Očakávanú investíciu do košického U.S. Steelu pre denník Pravda potvrdil Qian Zhou, chargé d'affaires Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky na Slovensku. Na otázku o najbližšej veľkej investícii čínskych firiem na Slovensku Zhou odpovedal: „Najbližšia bude práve U.S. Steel.“

Zároveň zdôraznil, že s veľkým investorom môžu následne prísť aj ďalšie čínske spoločnosti. „Ak sa jednej z firiem darí, určite prinesie aj svojich partnerov, aby rozšírili svoj úspech,“ dodal Zhou pre Pravdu. Tak čínsky He Steel Group, ako aj americký U.S. Steel predaj košických oceliarní doteraz nepotvrdili. Samotný podnik stále hovorí, že ide o „špekulácie“. Podľa neoficiálnych informácií však Číňania robia v Košiciach audit a cena sa odhaduje na 1,4 miliardy eur.

Košickú fabriku čakajú investície do modernizácie

Premiér Robert Fico ešte v januári potvrdil, že americký U.S. Steel informuje vládu o tom, čo sa v Košiciach deje, a zároveň povedal, že štát si bude od nového kupca nárokovať časť akcií oceliarní. Prioritou vlády je tiež zachovanie zamestnanosti, keďže podnik dáva prácu pre 12-tisíc ľudí. Prehovárať Američanov, aby zostali a núkať im ďalšie stimuly, ako to bolo v roku 2013, sa vláda už nechystá. Očakáva sa, že americký prezident Donald Trump bude koncerny, akým je aj U.S. Steel, lákať, aby investovali radšej doma v USA.

Košickú fabriku čakajú investície do modernizácie. Čína doteraz dovážala svoju oceľ do Európy a investícia v Košiciach by to mohla zmeniť. Na druhej strane sa špekuluje, či bude mať investor záujem rozvíjať fabriku v Európe, alebo využije jej distribučné kanály na ešte väčšie dovozy ocele z Číny. „Čínske firmy majú dlhodobé vízie,“ povedal Qian Zhou k otázke o zámeroch čínskeho kapitálu na Slovensku.

Čínska investícia by bola míľnikom pre Košice aj celé Slovensko. Americký U.S. Steel výrobu ocele v Košiciach prevzal v roku 2000 od Dzurindovej vlády. V roku 2013 bol na odchode a záujem o oceliareň mali najmä ukrajinské a ruské firmy. Vláda vtedy udržala Američanov na päť rokov za cenu dotácií pre podnikovú elektráreň 15 miliónov eur ročne. Dohodnutý zákaz hromadného prepúšťania viac ako 30 ľudí podnik plní tak, že vlani sa počty mesačne znižovali o 29 ľudí.

Priame investície z Číny sú relatívne nízke

Už v minulosti sa špekulovalo o tom, že čínske firmy chcú postaviť elektráreň na Ipli, kúpiť bratislavské letisko, postaviť atómovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach alebo nultý obchvat Bratislavy. V kuloároch sa hovorilo, že chcú investovať najmenej miliardu eur. Ešte v marci minulého roka vznikla dohoda, že šanghajská súkromná spoločnosť China Energy Company Limited (CEFC) získa 50-percentný podiel vo finančnej skupine J&T Finance Group (JTFG), čo sa aj zrealizovalo. Priame investície sú však relatívne nízke. „Podiel čínskych investícií do slovenskej ekonomiky v kumulatívnom vyjadrení predstavuje 47 miliónov eur, čo predstavuje 0,01 percenta na celkovom objeme priamych zahraničných investícií (PZI) v slovenskom hospodárstve (42,3 miliardy eur),“ povedal Juraj Rybanský z odboru komunikácie ministerstva hospodárstva.

„Podľa údajov NBS dosahoval stav priamych zahraničných investícií z Číny v roku 2012 len 47,061 milióna eur, z toho majetková účasť a reinvestovaný zisk 9,789 milióna eur. Stav čínskych investícií u nás tak nedosahuje ani jedno percento z celkovej sumy PZI. Situácia je obdobná aj v ostatných krajinách regiónu strednej Európy (ČR, Maďarsko, Poľsko), keďže ani tu stav PZI podľa najaktuálnejších údajov nie je vyšší ako jedno percento,“ uvádza Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).

„Čínski investori deklarujú záujem o finančné investície, napr. do inovatívnych slovenských projektov; prípadne plánujú vytvorenie spoločných podnikov (joint ventures) za účelom vývoja a výroby inovatívnych a perspektívnych produktov, primárne v odvetviach prepojených na automobilový priemysel. V oblasti kapitálových investícií pretrváva dlhodobý záujem čínskych firiem o preinvestovanie verejných projektov s garantovanými výkonmi, t. j. predovšetkým v oblasti energetiky a infraštruktúry,“ uviedla agentúra SARIO.

Čína v roku 2016 vo svete preinvestovala 119 miliárd dolárov

Do Českej republiky prúdia čínske investície vo výrazne vyššej hodnote. Česko v minulom roku získalo investície v celkovej výške zhruba 362 miliónov eur, a to v cestovnom ruchu, športe či pivovarníctve. Celkovo však Čína v roku 2016 vo svete preinvestovala 119 miliárd dolárov. V posledných rokoch Čína skupuje veľké európske strategické spoločnosti a športové kluby spolu s miliardovými investíciami aj do energetickej a dopravnej infraštruktúry. Ak krajina udrží vysoké tempo rastu ekonomiky, môže sa podľa odhadov stať najväčšou ekonomikou na svete už v roku 2025, kedy predbehne USA. Do USA smerovalo vlani z Číny viac ako 31 miliárd dolárov. V roku 2015 išlo o 3,9 miliardy dolárov.

Košické oceliarne vlani zarobili 185 miliónov dolárov, čo zmiernilo stratu koncernu U.S. Steel s centrálou v americkom Pittsburghu na 440 miliónov dolárov. Výnos z predaja slovenskej fabriky by Američania mohli využiť na investície v domovskej krajine.

Komplikáciou predaja môže byť neukončený starší súdny spor. V apríli tohto roka košický súd predbežne zaistil v prospech americkej firmy s neistým majetkovým pozadím dve tretiny pozemkov pod košickým U.S. Steelom. Ide o dôsledok neukončeného sporu s americkou spoločnosťou Adams&Co z 90. rokov. Američania od oceliarne požadujú 16 miliónov eur. U.S. Steel Košice s rozhodnutím košického súdu nesúhlasí a podal odvolanie.