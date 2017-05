Aerolinky Alitalia sú v nútenej správe, zatiaľ budú ďalej lietať

Zadlženým aerolinkám Alitalia hrozí zánik. Do pol roka by malo byť jasné, či príde reštrukturalizácia alebo koniec.

Zadlženým aerolinkám Alitalia hrozí zánik. Do pol roka by malo byť jasné, či príde reštrukturalizácia alebo koniec.

Talianska vláda v utorok schválila žiadosť vedenia leteckej spoločnosti Alitalia, aby firmu skončila vo zvláštnej správe. Odsúhlasila tiež, že aerolinkám poskytne preklenovací úver 600 miliónov eur, ktorý má podnik udržať v prevádzke počas najbližších šiestich mesiacov. Vládou menovaní správcovia by počas tejto doby mali rozhodnúť o ďalšom osude spoločnosti.

Vedenie podniku sa rozhodlo podať žiadosť o uvalení špeciálnej správy týždeň potom, čo zamestnanci odmietli firemný plán reštrukturalizácie, na ktorom sa Alitalia predbežne dohodla s odbormi. Dosadení správcovia by mali vyhodnotiť, či by sa mala firma reštrukturalizovať, alebo ju predajú či rozpustia. Alitalia uviedla, že jej letový poriadok sa zatiaľ nijako nemení.

Správna rada Alitalie oznámila rozhodnutie po stretnutí s akcionármi. Odkázala pritom na neutešenú ekonomickú situáciu firmy, neochotu jej investorov poskytnúť firme nové financie a neschopnosť nájsť rýchlu alternatívu. Alitalia má teraz podľa zdrojov agentúry Reuters peniaze na prevádzku len do polovice mája a denne stráca zhruba milión eur.

Zamestnanci minulý týždeň odmietli plán vedenia, ktorý predpokladal zníženie počtu zamestnancov pozemného personálu o zhruba 1700 a pokles miezd leteckého personálu o osem percent. Vedenie pritom pôvodne navrhovalo podstatne výraznejšie úspory, s odbormi sa však dohodlo na ich zmiernení.

Schválenie plánu zamestnancami bolo podmienkou pre to, aby firma mohla požiadať svojich akcionárov o poskytnutie plánovanej investície dvoch miliárd eur. Akcionári aeroliniek sú Etihad Airways s podielom 49 percent a dve popredné talianske banky Intesa Sanpaolo a UniCredit. Najnovší podnikateľský plán počítal s návratom k zisku do konca roka 2019 a okrem prepúšťania a znižovania miezd počítal so zavedením nízkonákladových služieb.

Alitalia bola počas 70 rokov svojej existencie v zisku len niekoľkokrát. V roku 2008 na ňu vláda tiež uvalila zvláštnu správu, firma sa ale vyhla likvidácii a bola sprivatizovaná talianskymi investormi. V roku 2014 do Alitalie vstúpila Etihad, vlajkový prepravca Spojených arabských emirátov.

Opätovné znárodnenie firmy vláda vylučuje. Mnohí Taliani sú znechutení opakovaným zachraňovaním firmy, za ktoré daňoví poplatníci zaplatili už vyše sedem miliárd eur. Vzhľadom k parlamentným voľbám, ktoré sa majú konať zhruba za rok, však málokto verí, že by vládnuca Demokratická strana (PD) sledovala, ako vlajkový prepravca krachuje a o miesto v ňom prichádza viac ako 12 000 ľudí.