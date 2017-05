Slovenské verejné financie sú prvýkrát dlhodobo udržateľné

Slovenské verejné financie sa prvýkrát od začiatku sledovania rozpočtovou radou v roku 2011 dostali do dlhodobo udržateľného stavu. Konštatuje to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vo svojej aktuálnej Správe o dlhodobej udržateľnosti verejných financií.

Ako na stredajšej tlačovej konferencii uviedol šéf RRZ Ivan Šramko, v porovnaní s rokom 2015 sa ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti verejných financií znížil z úrovne 0,4 % hrubého domáceho produktu (HDP) na vlaňajšiu hodnotu mínus 0,1 % HDP. Ako dodal šéf rozpočtovej rady, po zohľadnení makroekonomického vývoja, demografických projekcií a súčasne nastavených politík by tak v horizonte najbližších 50 rokov nemala byť prekročená horná hranica ústavného limitu na dlh.

Rozpočtová rada však upozorňuje, že na zachovanie stavu dlhodobej udržateľnosti verejných financií bude potrebné dodržiavať základný scenár, ktorý počíta s ďalším znižovaním schodku verejných financií. „Základný scenár predpokladá, že priaznivý makroekonomický vývoj a opatrenia v dôchodkovom systéme vytvárajú priestor na zlepšenie hospodárenia vlády o 2,1 % HDP, čím by sa dosiahol mierne prebytkový rozpočet,“ konštatuje Šramko. Vláda by preto podľa neho mala pri stanovovaní strednodobých rozpočtových politík tento scenár zohľadňovať. Jej ciele obsiahnuté v programe stability na roky 2017 až 2020 by pritom dlhodobú udržateľnosť verejných financií zabezpečovali do konca roku 2019. „Po splnení cieľa v roku 2020 si však bude dosiahnutie dlhodobo udržateľných verejných financií vyžadovať prijatie dodatočných opatrení vo výške 0,3 % HDP,“ dodal Šramko.

Od roku 2011, kedy rozpočtová rada začala sledovať dlhodobú udržateľnosť verejných financií, sa pritom jej ukazovateľ výrazne zlepšil z pôvodnej úrovne 6,8 % HDP. Za jeho postupným znižovaním podľa RRZ stoja tri faktory. Prvým je postupné zlepšovanie štrukturálneho primárneho salda verejných financií, druhým je lepší makroekonomický vývoj v strednodobom horizonte a tretím parametrické zmeny priebežného dôchodkového systému a dôchodkového systému silových zložiek.