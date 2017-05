Trenčín zostane rozkopaný o rok dlhšie

Pôvodne mala byť modernizácia hotová v lete roku 2015, potom termín posunuli na jar 2016, neskôr na november 2016, a teraz oznámili nový termín, a tým je 30. november 2017. Podľa hovorkyne Železníc Slovenskej republiky Martiny Pavlíkovej je za tým niekoľko vážnych dôvodov.

„Podľa predbežného harmonogramu by zhotoviteľ mal celú stavbu ukončiť do novembra 2017. Železnice momentálne posudzujú vyše štyristo dokladov, ktoré je potrebné detailne zhodnotiť, aby mohli byť urobené závery, či, kto a v akej miere objektívne zavinil nedodržanie termínu dokončenia modernizácie tretej etapy do 30. novembra 2016,“ potvrdila Pavlíková.

Podľa nej ide o kombináciu objektívnych a subjektívnych dôvodov, ktoré sa posudzujú a analyzujú z dostupnej dokumentácie a záznamov.

Medzi možné dôvody meškania sa dostala napríklad povodeň, ktorá odplavila násyp piliera vo Váhu a poškodila aj prístupovú cestu. „Zo subjektívnych dôvodov je to spôsob organizácie práce na jednotlivých objektoch, koordinácia a kvalita odvedenej práce, ako aj zvolené technologické postupy. Z objektívnych zložitosť smerového respektíve výškového vedenia inžinierskych sietí. V mnohých prípadoch boli vedené úplne inak, respektíve neboli vôbec známe ani u správcov železničných sietí. Objavili sa aj nové inžinierske siete, rozdielne ako deklarovali údaje poskytnuté generálnemu projektantovi v čase prípravy projektovej dokumentácie,“ dodala Pavlíková.

Podľa nej však stavba pokračuje a prioritou je, aby bola čo najrýchlejšie dokončená, pričom jej cena navýšená nebola. Nový železničný most cez rieku Váh má byť čiastočne prejazdný pre vlaky už v máji tohto roku a po dvoch koľajach má vlak premávať už v októbri.

Zo súčasnej situácie nie je nadšené vedenie mesta Trenčín. „Absolútnou prioritou pre mesto je, aby stavba bola v tomto roku dokončená.“ Podľa rozhovorov primátora Richarda Rybníčka so zhotoviteľom i priamo s robotníkmi zo stavby všetko nasvedčuje tomu, že to tak aj bude.

Rybníček sa pravidelne stretáva s investorom, so zhotoviteľom a s ďalšími zainteresovanými inštitúciami, ktorých sa stavba týka. „Trenčiansky primátor verí, že do konca tohto roku bude stavba ukončená,“ povedala hovorkyňa primátora mesta Trenčín Erika Ságová.

Trenčania pri pohľade na rozostavanú železnicu už iba rezignovane vzdychajú a vravia, že za tie roky si na rozkopané mesto zvykli. Eva Bartáková (73) býva za mostom, v tesnej blízkosti modernizovanej trate, takže má stavbu denne pred očami.

„Znepríjemňuje nám to život tým, že sa nám nedá tak dobre chodiť, ako sme chodili, všetko je rozkopané. To ale musíme len prečkať. Ja bývam za hlavnou cestou a autá chodia strašne veľa okolo nás, aj nákladiaky. Myslela som si, že to bude dokončené do konca tohto roku, ale vidím, že ešte majú toho veľa čo robiť,“ povedala dôchodkyňa.

Trenčín trápia rozkopávky kvôli stavbe už viac ako päť rokov. Ide o jeden z najväčších zásahov do infraštruktúry mesta, aké kedy zažilo. Modernizácia zasiahla výraznú časť Trenčína vrátane ciest, ale najväčšou ranou pre Trenčanov bolo zbúranie letnej plavárne, ktorej stredom teraz vedie trať.

Najzložitejšou časťou je práve výstavba nového železničného mosta cez rieku Váh. Je dlhý 350 metrov a ide o architektonicky neprehliadnuteľnú stavbu s výraznou polkruhovou protihlukovou bariérou.