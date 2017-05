Érsek: Slovensko nemá dostatok peňazí na cesty

Érsek to vo štvrtok povedal na konferencii zástupcov stavebných spoločností. Analytik v reakcii uviedol, že štát nemá pripravené väčšie projekty k výstavbe. Podľa najnovšej analýzy poradenskej spoločnosti CEEC Research stavebné firmy na Slovensku mierne znížili výhľad tohtoročného rastu svojho odvetvia.

„Najväčší problém je s finančnými prostriedkami. Je potrebné špecifikovať stavby, ktoré sú nevyhnutné. Ak nebudem mať finančné krytie, nemôžem vypísať súťaž,“ povedal minister dopravy.

Dodatočné zdroje by štát podľa ministra mohol získať uvoľnením podmienok dlhovej brzdy, ktorá vláde pod hrozbou sankcií bráni výraznejšie zvyšovať zadlženie krajiny. Na zmenu príslušného ústavného zákona však koalícia premiéra Roberta Fica dostatok hlasov v snemovni nemá a najväčšie opozičné strany už skôr myšlienku uvoľnenia pravidiel dlhovej brzdy odmietli. Balík peňazí z európskych fondov pre oblasť výstavby infraštruktúrnych projektov vláda prakticky už rozdelila.

„Ak neprejde dlhová brzda v Národnej rade, musíme hľadať ďalší spôsob financovania, ako napríklad projekty PPP,“ uviedol Érsek. V rámci projektov verejno-súkromného partnerstva investor cesty postaví a štát mu dielo postupne spláca.

Analytik mimovládneho inštitútu Ineko Ján Kovalčík vyjadrenia ministra ohľadom potreby zmien pravidiel dlhovej brzdy odmietol. „Financie nie sú limitujúcim faktorom. Agenda dlhovej brzdy je len zastieracím manévrom, že ministerstvo a Národná diaľničná spoločnosť nemajú pripravené žiadne (väčšie) stavby,“ povedal.

Slovensko má skúsenosti s PPP projektmi, a to z už postavených úsekov rýchlostnej cesty pri Nitre a Banskej Bystrici. Rovnakým spôsobom bude vybudovaných približne 60 kilometrov diaľnic a rýchlostnej cesty v okolí Bratislavy vrátane nového diaľničného obchvatu Bratislavy. Érsek však uviedol, že štát stále nemá vykúpené všetky pozemky pre tento projekt, hoci zmluvu s konzorciom pod vedením španielskej spoločnosti Cintra štát podpísal už pred rokom.

Podľa ministra výstavba niektorých rozostavaných diaľniciach úsekov oproti plánom zaostáva; Érsek spomenul napríklad výstavbu najdlhšieho diaľničného tunela Višňové pri Žiline.

Slovensko doteraz nedokončilo ani výstavbu diaľnice D1 z Bratislavy do Košíc na východe krajiny. Termín dokončenia tejto diaľnice, ktorá spojí dve najväčšie slovenské mestá, bol v minulosti opakovane odkladaný. Slovensko tiež plánuje nové cesty do Českej republiky či do Poľska.

Podľa analýzy CEEC Research štyri pätiny riaditeľov stavebných spoločností očakávajú v tomto roku zvýšenie výkonov slovenského stavebníctva v priemere o štyri percentá a v budúcom roku o 2,3 percenta. Vlani slovenské stavebníctvo zaznamenalo prepad o viac ako desatinu oproti predchádzajúcemu roku, kedy krajina dokončila čerpanie peňazí z fondov EÚ z predchádzajúceho rozpočtového obdobia.