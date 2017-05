Tatry mountain resorts preinvestujú 83 miliónov eur v Poľsku a na Slovensku

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a. s. (TMR) plánuje v tomto finančnom roku 2016/2017 preinvestovať spolu 83 miliónov eur. TMR sa zameria najmä na poľské lyžiarske stredisko Szczyrk a Sliezsky zábavný park Legendia, kde preinvestuje 57 miliónov eur. Ďalších 26 miliónov eur pôjde podľa zverejnených informácií do prevádzok vo Vysokých Tatrách a do strediska Jasná Nízke Tatry.

V stredisku Jasná Nízke Tatry sa počas tohto roka očakáva dokončenie Hotela Pošta, do ktorého TMR celkovo investovala 5,5 milióna eur. Ako ďalej spoločnosť informovala, v Jasnej sa pracuje aj na prvej etape Centra Jasná – Centrum východ. TMR vybuduje dvojpodlažnú budovu pre lyžiarskych inštruktorov, slúžiť bude zároveň aj ako lyžiareň pre návštevníkov, a poskytovať bude reštauračné služby. S výstavbou Centra východ na Bielej Púti sa začne počas leta a celková investícia predstavuje 3,2 milióna eur.

V Aquaparku Tatralandia pribudne od júna tohto roka nová atrakcia, zábavný park Tatrapolis s miniatúrami 12 svetových stavieb. Spoločnosť do zábavného parku investovala 630 tisíc eur. TMR pokračuje v rekonštrukcii a modernizácii hotelov vo Vysokých Tatrách, celkové náklady predstavujú sumu 743 tisíc eur.

Ako ďalej TMR uviedla, spoločnosť bude zároveň realizovať menšie investície v celkovej hodnote 5,1 milióna eur. Pôjde napríklad o asfaltovanie parkoviska Krupová, úpravy zjazdoviek a zasnežovania, prevádzkové investície v hoteloch a reštauráciách, v športových obchodoch a ďalšie výdavky pôjdu aj do projektovej dokumentácie na investície v ďalších rokoch.

V Poľsku plánuje TMR preinvestovať spolu 57 miliónov eur. Investície do rozvoja Sliezskeho zábavného parku Legendia sa tento finančný rok vyšplhali na sumu 22 miliónov eur. Poľské lyžiarske stredisko čakajú významné investície do infraštruktúry, do začiatku zimnej sezóny 2017/18 sú naplánované investície v objeme 35 miliónov eur.

Spoločnosť preinvestovala do rozvoja a modernizácie svojich stredísk do konca roka 2016 celkovo takmer 230 mil. eur a má základné imanie 46,95 mil. eur. Akcie TMR sú obchodované na burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.