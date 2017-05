Má štátna pokladnica na pokles daní?

Most-Híd chce razantný pokles daní pre pracujúcich a zrušenie odvodov pri práci na dohodu pre penzistov. Smer zase navrhol vyššie až 100-percentné príplatky za prácu cez víkendy, sviatky a 50-percentné v noci a tiež rast minimálnej mzdy až k 500 eurám za mesiac. Tieto opatrenia majú zaplatiť zamestnávatelia. Predseda SNS Andrej Danko hovorí o povinnom 13. plate nezaťaženom o dane a odvody a tiež o poklese daní z príjmov pre firmy.

„Ak to dovolia verejné financie, uskutočníme celý balík,“ povedal vo štvrtok premiér Robert Fico (Smer). Lídri koalície sa opäť stretnú na budúci týždeň aj s Kažimírom a tiež ministrom práce Jánom Richterom (Smer).

„Treba zvyšovať životnú úroveň ľudí, ale pri dodržaní finančnej disciplíny,“ dodal Fico. Ten prednedávnom povedal, že prioritou je stále vyrovnaný rozpočet, ktorý je aj vo vládnom programe. Tento rok má deficit klesnúť na 1,24 percenta výkonu ekonomiky a rok neskôr na 0,5 percenta.

Deficit klesá pri raste zamestnanosti najmä vďaka zlepšenému výberu daní. V rokoch 2019 a 2020 je naplánovaný nulový schodok, aj keď pôvodne rezort financií počítal s prebytkom. Špekuluje sa, že vláda si tým vytvára priestor na rast penzií či pokles daní pred voľbami.

Most-Híd Bélu Bugára prišiel už teraz s návrhom na zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane z 3¤803 eur na 4¤650 eur ročne. Pomohlo by to všetkým 2,3 milióna pracujúcim vrátane zamestnancov aj živnostníkov. Priemernému zamestnancovi by sa ročný príjem zvýšil o 160 eur.

Pokles daní z príjmov fyzických osôb by však spravil dieru vo financovaní samospráv, ktoré s tým bez adekvátnych kompenzácií nesúhlasia. Štátnu kasu by to tak mohlo stáť až 300 miliónov eur ročne. Bez razantných výdavkových škrtov či rastu iných daní by opatrenie ohrozilo plán o vyrovnanom rozpočte.

Navyše štát už teraz nemá financie na potrebné diaľnice, ktoré by sa inak mohli začať stavať. A to je obchvat Kysuckého Nového Mesta či severný obchvat Prešova. Podľa informácií Pravdy si ministerstvo financií zatiaľ navrhované zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane nevie predstaviť.

Koalícia sa vo štvrtok dohodla aj na tom, že v zrýchlenom legislatívnom konaní schváli zmeny vo financovaní stredných a vysokých škôl a tiež upraví vyvlastňovanie. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) dostala politický mandát na prípravu zmien v exekúciách.

Na súdoch je z minulosti 3,7 milióna exekúcií. Exekúcie majú byť bariérou pre 40– až 60-tisíc ľudí, ktorým sa pre splácanie dlhov vraj neoplatí pracovať. Bugár povedal, že v určitých prípadoch by mohlo dôjsť aj k exekučnej amnestii.

V oblasti obrany sa koalícia zhodla na vyslaní expertov do Iraku, ktorí by irackú armádu učili odmínovávať. Naši odborníci by tiež mali príslušníkov irackej armády učiť opravovať tanky ruskej výroby T-72.

Predseda SNS Danko avizoval, že sa chce angažovať v spore taxikárov s aplikáciou Uber. Kým taxikári musia spĺňať rôzne povinnosti, Uber to obchádza tým, že nie je taxislužba, ale služba na zdieľanie jázd.