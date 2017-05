Buffett sa zbavil tretiny svojich akcií v IBM

Americká technologická spoločnosť IBM stratila dôveru jedného zo svojich najväčších akcionárov. Investičná skupina Berkshire Hathaway miliardára Warrena Buffetta predala tretinu zo svojho podielu v IBM. Buffett to povedal v rozhovore so CNBC.

Buffett vlastnil na konci minulého roka zhruba 81 miliónov akcií IBM, čo podľa agentúry Bloomberg zodpovedá podielu okolo 8,7 percenta. Od začiatku tohto roka predal zhruba tretinu z tohto podielu.

„Nehodnotím IBM rovnako ako pred šiestimi rokmi, keď som začal nakupovať. Prehodnotil som ju o niečo nižšie,“ povedal Buffett CNBC. „Keď sa dostala nad zhruba 180 dolárov (za akciu), predali sme rozumné množstvo akcií.“

Cena akcií IBM sa 14. februára dotkla 180 dolárov a o dva dni neskôr vzrástla na 182,78 USD. Vo štvrtok zavreli akcie na cene 159,05 USD, uviedla agentúra Reuters.

Buffett dodal, že IBM si neviedla tak dobre, ako očakával, alebo ako vedenie IBM očakávalo, keď začal pred šiestimi rokmi nakupovať akcie. Dôvodom je zrejme to, že na trhu je veľmi silná konkurencia.

„IBM je veľká, silná spoločnosť, ale má tiež veľkú, silnú konkurenciu,“ uviedol. Berkshire Hathaway stále vlastní viac ako 50 miliónov akcií IBM. Pri súčasnej cene firma zastavila ďalší predaj akcií, dodal Buffett.

Investície Buffetta do IMB bola spočiatku prekvapením vzhľadom na dlhodobé podhodnotenie technologického sektora firmou Berkshire Hathaway a neochote Buffetta investovať do podnikania, ktoré pre neho bolo ťažšie pochopiť. Nákup podielu v IBM bol nakoniec pre Berkshire Hathaway jednou z najväčších investícií do akcií, spolu s investíciami do firiem American Express, Coca-Cola, Wells Fargo a v poslednej dobe tiež do Applu a spoločnosti Kraft Heinz.

Príjmy IBM za tri mesiace do konca marca klesli o tri percentá na 18,2 miliardy USD a zaostali za očakávaniami analytikov. Firma zaznamenala pokles príjmov už 20. štvrťrok za sebou. Hrubá zisková marža, teda podiel hrubého zisku na tržbách, sa znížila na 42,8 percenta z 46,5 percen­ta vlani.