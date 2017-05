Byrokracia má ustúpiť biznisu

Veľkým aj malým zamestnávateľom majú pomôcť opatrenia zamerané na jednoduchšie zamestnávanie ľudí, zlepšenie služieb verejnej správy, zvyšovanie konkurencieschop­nosti, zmenšenie administratívnej záťaže pri platení daní a zlepšenie podpory podnikania na Slovensku. K nábehu konkrétnych opatrení do praxe má prísť už v priebehu tohto roka po tom, ako ich schváli vláda aj parlament.

"Veľkí, strední aj malí zamestnávatelia za nami prišli, aby nám povedali, čo konkrétne máme spraviť pre zníženie ich byrokratickej záťaže. Na základe ich poznatkov sme pripravili prvý balíček 34 opatrení, ktorých realizácia firmám ušetrí 44 miliónov eur,“ povedal minister hospodárstva Peter Žiga (Smer). Ním vedení odborníci zároveň už dnes pracujú na príprave ďalšieho balíčka, ktorý bude predstavený začiatkom roka 2018.

Pri zdravotnom dohľade rezort zvažuje ísť postupne ešte ďalej. "Diskutujeme o tom, že pre zamestnancov prvej a druhej kategórie bude v budúcnosti stačiť bežná zdravotná prehliadka u obvodného lekára,“ dodal štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec. Prísnejšie zdravotné prehliadky tak naďalej budú povinné len v prípade ľudí pracujúcich v rizikovom a zdraviu škodlivom prostredí.

Ďalším opatrením má byť zvýšenie odpočtu výdavkov použitých na podporu výskumu a vývoja. Aktuálne si firmy môžu znižovať svoje daňové základy o 25 percent výdavkov použitých na zriadenie vedeckých centier. "My navrhujeme umožniť odrátať až 100 percent výdavkov použitých na výskum a vývoj,“ spresnil Chovanec. Štátny rozpočet by tak každý rok prišiel o približne 7 miliónov eur. V praxi si firmy budú môcť odrátať z daní napríklad 3D tlačiareň slúžiacu na vyvíjanie nových dielov a súčiastok. "My dlhodobo žiadame vyňatie zamestnancov prvej a druhej kategórie z pracovnej zdravotnej služby. Rovnako tiež podporujeme väčšie daňové úľavy pre firmy investujúce do výskumu a vývoja. Preto zmeny navrhované ministerstvom hospodárstva jednoznačne podporujeme a ich zavedenie do praxe určite prispeje k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku,“ zhodnotil Martin Hošták, tajomník Republikovej únie zamestnávateľov.

Z ďalších opatrení má podnikateľom aj bežným ľuďom pomôcť nová služba Katastra nehnuteľností. V budúcnosti budú totiž úradníci majiteľa pozemku automaticky informovať o akejkoľvek zmene. Ľudia aj firmy sa hneď dozvedia napríklad aj o zriadení plomby či vecného bremena. Toto opatrenie má podnikateľov aj zamestnancov ochrániť pred špekuláciami s ich pozemkami. Ministerstvo hospodárstva tiež plánuje väčšiu propagáciu jednotných kontaktných miest. "Práve tam si totiž hlavne malí podnikatelia vedia naraz vybaviť veľmi veľa vecí. V rámci zlepšovania služieb počítame s tým, že práve v jednotných kontaktných miestach bude napríklad možné nahlásiť nových zamestnancov do Sociálnej poisťovne,“ uviedol Chovanec. Z jedného až na osem dní sa predĺži povinnosť odhlásenia prepusteného zamestnanca zo Sociálnej poisťovne. Vďaka tomu podnikatelia pri prepustených zamestnancoch získajú čas na pripravenie výkazu dôchodkového zabezpečenia, ktorý od nich Sociálna poisťovňa požaduje pre určenie výšky budúcich penzií. Novinkou má byť tiež možnosť získania výpisu zo živnostenského registra priamo na pobočkách Slovenskej pošty.

Ministerstvo hospodárstva ide vytvoriť pre podnikateľov novú webovú stránku. "Tiež pripravujeme nový zákon o investičnej pomoci,“ dodal Chovanec.

V ďalšom pripravovanom balíčku sa počíta so zavedením opatrenia jedenkrát a dosť. "V praxi pri výzvach o čerpanie eurofondov nebudú musieť podnikatelia predkladať tie dokumenty, ktoré už má štát raz k dispozícií,“ načrtol Žiga. Toto opatrenia sa do prvého balíčka nedostalo pre potrebu zosúladenia komunikácie všetkých štátnych inštitúcií a platiť má až na prelome rokov 2018/2019.

Odborník navrhuje pri príprave ďalších opatrení presadiť v Zákonníku práce rôzne pravidlá pre veľkých a malých podnikateľov. "Nemôžeme sa tváriť, že majiteľ potravín s jedným zamestnancom si dokáže Zákonník práce naštudovať rovnako dobre, ako veľká fabrika s tisíckami pracovníkov. Preto hlavne pre malých podnikateľov majú platiť miernejšie pravidlá a za úvahu stojí napríklad zjednodušenie prepúšťania zamestnancov,“ uviedol riaditeľ Inštitútu zamestnanosti Michal Páleník. Ten tiež navrhuje pre malých podnikateľov menšie pokuty za rôzne administratívne nedostatky. "To by výrazne pomohlo rozbehu drobných podnikateľov s pár zamestnancami,“ dodal Páleník.