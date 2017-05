Číňania vyzvali Airbus a Boeing. Ich lietadlo C919 malo prvý let

Diváci prvého letu čínskeho dopravného lietadla C919 sa fotografujú so strojom na letisku v Šanghaji.

Diváci prvého letu čínskeho dopravného lietadla C919 sa fotografujú so strojom na letisku v Šanghaji. Autor: Reuters , Andy Wong

Čínske dopravné lietadlo C919 v piatok úspešne podniklo svoj prvý a dlho odkladaný let. Po 80 minútach vo vzduchu pristálo na letisku v Šanghaji. Stroj C919 je prvým veľkým dopravným lietadlom, ktoré bolo vyvinuté v Číne v súlade s medzinárodnými štandardmi, konkurovať by malo dopravným lietadlám od firiem Airbus a Boeing.

Biele lietadlo so zelenými a modrými prvkami a nápisom C919 na chvoste sa odlepilo z ranveja šanghajského letiska pred niekoľkými tisíckami hodnostárov, leteckých pracovníkov i nadšencov. Lietadlo zatiaľ neviezlo cestujúcich, len päť pilotov a technikov. Udalosť naživo vysielala štátna televízia CCTV. Lietadlo letelo rýchlosťou 290 až 300 kilometrov za hodinu vo výške tritisíc metrov.

Pôvodne bol prvý let naplánovaný na rok 2014, odvtedy ho však štátny výrobca lietadiel Commercial Aircraft Corp of China (COMAC) najmenej dvakrát odložil pre problémy pri výrobe. Stroj s úzkym trupom by mal byť schopný prepraviť 156 až 168 cestujúcich.

Svet mohol čínske dopravné lietadlo prvýkrát vidieť v novembri 2015 pri slávnostnom ceremoniáli v Šanghaji, keď čínska štátna televízia ukázala zábery lietadla, ako schádza z montážnej linky šanghajského závodu COMAC.

Čínske dopravné lietadlo C919 pristáva po úspešnom lete na letisku v Šanghaji. Autor: Reuters, Greg Baker

Čínske lietadlo má konkurovať lietadlám Airbus A320 a Boeing 737, ale podľa analytikov oslovených agentúrou Reuters za nimi technologicky zaostáva. Ako prvé si lietadlo objednali aerolinky China Eastern, celkovo má výrobca na toto lietadlo 570 objednávok od 23 zákazníkov.

Peking tak urobil veľký krok na lukratívny svetový letecký trh a pokročil aj v pláne premeniť Čínu z lacnej „továrne sveta“ na výrobcu vyspelých technológií.

Analytik S'Ťing-če zo spoločnosti Sinolink Securities v tejto súvislosti poznamenal, že letectvo je pre podnikanie zložitý odbor, v ktorom sú potrebné dlhodobé skúsenosti. Boeing ich zbiera už sto rokov a Airbus viac ako štyridsať.

Vlani v júni absolvovalo svoj prvý komerčný let iné čínske lietadlo, regionálne ARJ-21, ktoré má konkurovať modelom firiem Embraer a Bombardier. Lietadlo ARJ-21, určené pre prepravu približne 90 cestujúcich, získalo od čínskeho úradu pre civilné letectvo osvedčenie o spôsobilosti na lietanie na konci predminulého roka, o desať rokov neskôr, než Čína pôvodne plánovala.

Čína sa teraz usiluje o certifikáciu lietadla európskymi a americkými úradmi a mieri aj ďalej; v spolupráci s Ruskom plánuje vývoj širokotrupého lietadla. COMAC a ruská spoločnosť United Aircraft Corp v novembri oznámili, že už začali prieskum možných dodávateľov, uviedla agentúra Reuters.