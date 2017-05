Najväčší a najmodernejší európsky závod Minebey začali budovať v Košiciach

Ako ďalej informovali zástupcovia koncernu na tlačovej besede, ide o prvý veľký závod spoločnosti Minebea v Európe.

Na oficiálnom začatí výstavby sa zúčastnil a j premiér Robert Fico, ktorý predstaviteľov japonskej spoločnosti ubezpečil, že vláda v krátkom čase prerokuje ich žiadosť o poskytnutie investičných stimulov. Ako ďalej uviedol, ide o stimuly v celkovej výške okolo 20 miliónov eur, z čoho je približne 17 500 eur určených na vytvorenie jedného pracovného miesta.

Pôjde o najmodernejší európsky závod spoločnosti s produkciou výrobkov s vysokou pridanou hodnotou. Zameria sa na výrobu mechatronických pohonných zariadení a elektromotorov pre priemysel, vrátane automobilového, ako aj na výrobu špeciálnych elektromotorov a elektromechanických výrobkov. K výrobnému závodu pribudne aj výskumné a vývojové centrum, ktoré bude spolupracovať s už vybudovaným centrom v Nemecku. Bude sa orientovať na vývoj špeciálnych elektromotorčekov, pohonných systémov, snímačov a ďalších komponentov, ktoré nájdu využitie najmä v automobilovom priemysle. Spoločnosť bude úzko spolupracovať so strednými školami a Technickou univerzitou Košice.

Výstavba závodu bude prebiehať v niekoľkých fázach, pričom prvá má byť ukončená do konca tohto roka. V prvom štvrťroku 2018 sa má už rozbehnúť výroba. Minebea odkúpila pozemky s celkovou rozlohou 50 tisíc štvorcových metrov, z toho prvá fáza sa bude realizovať na ploche 20 tisíc štvorcových metrov.

Ako pri tejto príležitosti uviedol minister hospodárstva Peter Žiga, možno očakávať že po dobrých skúsenostiach spoločnosti na východe Slovenska, prídu aj ďalší japonskí investori. Dodal, že rokovania trvali dlhší čas a rozhodnutie o umiestnení investície na východe Slovenska padlo v závere minulého roka. Podľa Žigu už teraz sa ukazuje, že bude potrebné vybudovať novú dopravnú infraštruktúru do priemyselného parku, kde už pôsobia viaceré zahraničné firmy, ale aj pre košické letisko. Povedal, že sa uvažuje o vybudovaní novej štvorprúdovej komunikácie, ba aj o výstavbe električkovej trate, ktorý by odbočila z jestvujúcej električkovej rýchlodráhy na košické letisko. Podľa jeho slov by mohlo ísť o združenú investíciu, ktorá by sa mala realizovať v najbližších rokoch. Už o tom rokujú s mestom i košickým letiskom, aj spoločnosťami pôsobiacimi v priemyselnom par­ku.

Skupina MinebeaMitsumi má v súčasnosti 68 dcérskych spoločností a pobočiek, ktoré zamestnávajú vyše 100 000 ľudí. Konsolidované tržby spoločnosti prekračujú 4,5 miliardy eur. Skupina je známa najmä výrobou miniatúrnych ložísk a patrí medzi významných dodávateľov elektronických komponentov.