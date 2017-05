Macronov program je pre rating Francúzska pozitívny

Dodala však, že kľúčovým pre určenie, či nový prezident bude schopný dosiahnuť svoje politické plány, bude výsledok francúzskych júnových parlamentných volieb.

„Schopnosť tvorcov francúzskej politiky navrhovať a úspešne realizovať opatrenia, ktoré časom posilnia ekonomický rast a podporia fiškálnu konsolidáciu, bude motorom trajektórie ratingu Francúzska zo strednodobého hľadiska,“ uviedla Sarah Carlsonová, viceprezidentka agentúry Moody's. Nový francúzsky prezident však podľa nej bude čeliť skúškam vo viacerých oblastiach. Verejný dlh krajiny je totiž takmer na úrovni 100 percent hrubého domáceho produktu a nie je pravdepodobné, že výrazne klesne skôr ako v závere tohto desaťročia. Zároveň potenciál ekonomického rastu Francúzska je relatívne slabý a trend rastu hospodárstva pravdepodobne nebude bez významných reforiem nad úrovňou 1,5 percenta.

Agentúra Moody's ďalej uviedla, že prezident Macron viedol kampaň v rámci centristickej reformnej platformy, ktorá by mohla dosiahnuť dôležité zmeny v oblasti regulácie trhu práce a konkurencieschop­nosti. Avšak, ak by prezidentský úrad a parlament nedosiahli dohodu o budúcej politike, Francúzsko by mohlo čeliť až piatim rokom politických výkyvov, ktoré by ešte viac podkopali profil úverovej spoľahlivosti krajiny.