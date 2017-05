Zmena pri alkohole. Pribudnú kalórie

Ak ľudia v snahe schudnúť obmedzujú jedlo, ale večer si dajú alkohol, diéta nemusí dopadnúť dobre. Na ilustráciu, jeden krajec chleba má energetickú hodnotu 510 kilojoulov, teda 122 kilokalórií, a podobnú energiu má v sebe aj pol deci tvrdého alkoholu.

Údaje o výživových hodnotách už teraz uvádzajú na svojej etikete niektoré značky piva. Na víne či tvrdom alkohole by ste ich zatiaľ hľadali márne. Zmeniť to chce Európska komisia. Tá v marci vyzvala výrobcov alkoholických nápojov, aby do roka pripravili návrh, ako bude energetická hodnota uvádzaná na etikete.

Ak sa jej však nebude pozdávať, pripraví legislatívu sama. Niektorí výrobcovia – prevažne veľké pivovary – už kilojouly dobrovoľne uvádzajú. Iným sa údaj zdá zbytočný a do prípravy návrhu sa im veľmi nechce. Argumentujú aj dodatočnými nákladmi na úpravu etikiet.

„Aj pospolitá verejnosť vie, že liehoviny sú vysokoenergetické výživové doplnky a konzument v podstate nepotrebuje, aby na etikete bola energetická hodnota osobitne uvádzaná,“ hovorí výkonný zástupca združenia Július Forsthoffer. To podľa neho platí aj pre sladené liehoviny. Energetickú hodnotu bezvodého etanolu možno nájsť v tabuľkách a je to 29 kilojoulov na gram, vysvetľuje, čiže je pomerne vysoká. Združenie výrobcov liehu podľa neho vôbec neuvažuje o označovaní energetickej hodnoty liehovín na etiketách.

Patrí počítanie kalórií aj k alkoholu?

Výživové údaje nenájdete ani na Nicolaus vodke či Demänovke. Spoločnosť St. Nicolaus ich totiž na svojich produktoch neuvádza. „V tejto súvislosti neregistrujeme zo strany našich verných zákazníkov alebo obchodných partnerov požiadavku na uvádzanie výživových údajov,“ hovorí riaditeľ marketingu spoločnosti Mikuláš Šranko. Zatiaľ podľa neho nemali žiadnu požiadavku od spotrebiteľov na počet kalórií. V súčasnosti platné dobrovoľné uvádzanie energetickej hodnoty tak považuje za dostačujúce.

„Dodatočné označovanie je spojené s neplánovanými nákladmi na grafické práce, výrobu polymérov a štočkov,“ hovorí Šranko. V prípade celého portfólia výrobkov firmy by išlo rádovo o desaťtisíce eur, dodáva.

O snahách únie vie aj spoločnosť Tokaj z Malej Tŕne. Obsah kalórií zatiaľ na svojich vínach neuvádza. „Víno je však predovšetkým pôžitkársky nápoj na spríjemnenie chvíľ, tak ja osobne nepovažujem kalórie v takej situácii za rozhodujúce,“ hovorí jej manažér marketingu Tomáš Besler. No uznáva, že je skupina spotrebiteľov, pre ktorú to môže byť dôležitý údaj.

Nová úprava by mala byť podľa neho hlavne presne zadefinovaná, aby bolo jasné, ktoré údaje sú povinné. Zmena by si podľa neho vyžiadala nielen zmenu grafiky etikiet tak, aby zostali aj po nej čitateľné, ale zmenu certifikátov. Tie uvádzajú presné analýzy jednotlivých vín a sú povinné.

Kto chce, všetko si zistí

Nutričné hodnoty pív od Pivovarov Topvar možno nájsť na webe prepočítané na 100 mililitrov podľa pravidiel platných pre nealkoholické nápoje. Online tak napríklad zistíte, že Topvar svetlý ležiak „dvanástka“ má na 100 mililitrov 175 kilojoulov, teda 41,77 kilokalórie.

Nachádza sa v ňom 4,3 gramu cukrov, pol gramu bielkovín, 8,13 miligramu soli a žiadny tuk. Informácie majú postupne pribudnúť aj priamo na etikety. „Chceme zvýšiť informovanosť spotrebiteľov a poskytnúť im možnosť porovnania produktov a kvalifikovane sa rozhodnúť,“ hovorí manažérka firemnej komunikácie spoločnosti Pivovary Topvar Jitka Němečková.

Banskobystrický pivovar uvádza energetickú hodnotu, teda aj tuky a cukry, na 100 mililitrov nápoja len pri nealko pive a nealko radleroch. Presne podľa zákona. Pri pive nie je tento údaj podľa Tomáša Ondrejku z marketingu pivovaru dôležitý. Meniť by sa podľa neho preto nemusela ani legislatíva. „Súčasný stav je pre spotrebiteľa dostačujúci,“ hovorí.

Zmena úpravy by si podľa neho vyžiadala dodatočné laboratórne rozbory, zmenu rozmeru a grafiky etikiet, aby sa tam zmestili všetky tieto údaje.

„V tomto segmente je to zbytočná záťaž pre výrobcov s takmer nulovým využitím pre zákazníka,“ hovorí predseda Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenska Ľubomír Vančo. Zaujímavé je to len pre výrobcov v prípade bezlepkových druhov či tých s nižším obsahom cukru, dodáva. Väčšina výrobcov v združení predáva skôr čapované pivá. Pre tých, čo fľaškujú, by však nové povinnosti spôsobili problémy. „Predsa len etiketa na pive je veľmi malá a ešte tam dávať tieto informácie by bolo komplikované,“ hovorí.