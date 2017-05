SaS chce v novele regulačného zákona tri zásadné zmeny

Poslanci za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) predložia v pléne v druhom čítaní o zákone o regulácii v sieťových odvetviach pozmeňujúce návrhy. Poslanci Jana Kiššová a Karol Galek chcú v prvom rade zachovať právomoci prezidenta SR pri menovaní predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Po prijatí regulačnej novely by totiž šéfa úradu navrhovala a menovala vláda SR.

Taktiež sa budú spomínaní poslanci snažiť zrušiť ustanovenie novely zákona, ktoré hovorí o tom, že ministerstvá sa budú po novom môcť vyjadrovať k cenovým rozhodnutiam regulačného úradu.

„Je to v rozpore s tretím liberalizačným balíčkom a Európska komisia nás môže za to veľmi nepríjemne vyzvŕtať,“ zdôraznil Galek. Tretí pozmeňujúci návrh sa týka ceny uhlia, ktorá vstupuje do cien elektriny z neho vyrobenej. „Dneska táto komodita nie je žiadnym spôsobom regulovaná a bohužiaľ sa na spaľovanie uhlia všetci každoročne skladáme sto miliónmi eur,“ konštatoval Galek.

Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Vojtech Ferencz ako aj poslanec za stranu Smer-SD Maroš Kondrót však už poslancom za SaS na rokovaní parlamentného hospodárskeho výboru naznačili, že koaliční poslanci sa s ich návrhmi nestotožnia. „Ak vládny návrh tak, ako je dnes predložený, prejde a predsedom ÚRSO sa stane nominant úzko prepojený s vládou, tak Jozef Holjenčík z tohto postu ani odstupovať nemusel,“ uzavrel Galek. Podľa poslankyne Kiššovej, vládna regulačná novela zvýši závislosť úradu od politikov.

Poslanci by mali rokovať o regulačnej novele v druhom a treťom čítaní na aktuálnej májovej schôdzi. Návrh novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach posunuli poslanci Národnej rady SR do druhého čítania začiatkom apríla. Vďaka regulačnej novele by sa malo posilniť postavenie vlády pri činnosti a kontrole ÚRSO. Na základe novely totiž ministerstvá hospodárstva a životného prostredia znova získajú kompetenciu vyjadrovať sa k cenovým rozhodnutiam úradu. Podľa novely bude taktiež menovanie šéfa ÚRSO už len v rukách vlády. Doteraz ho menoval na návrh vlády prezident SR.