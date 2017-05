Trnavská automobilka dostane investičné stimuly

Trnavská automobilka preinvestuje celkovo 165 miliónov eur. Z toho necelých 100 miliónov eur predstavujú nové investície. Zvyšná časť nákladov spočíva v opätovnom použití dostupných výrobných prostriedkov alebo nástrojov, to znamená. že už nemôžu byť započítané do oprávnených nákladov pri žiadaní investičnej pomoci.

Po realizácii investičného zámeru by sa mala súčasná výrobná kapacita trnavskej automobilky navýšiť z 300 tisíc na 360 tisíc motorových vozidiel za rok. Z nového modelu by sa malo v Trnave vyrobiť 180 tisíc kusov. Výroba nového modelu, ktorý by mal byť určený výlučne na export, by sa mala začať už koncom budúceho roka. Plná výrobná kapacita by mala byť dosiahnutá v roku 2020.

V roku 2003 začala výstavba nového závodu PSA Peugeot Citroën (v máji 2006 zmenila názov na Peugeot Citroën Automobiles Slovakia) na Slovensku pri Trnave. S výrobou prvého modelu sa začalo v roku 2006. Celková investícia PSA Peugeot Citroën na Slovensku už presiahla jednu miliardu eur. V roku 2015 vyrobila trnavská automobilka viac ako 303 tisíc vozidiel, čím dosiahla nový výrobný rekord.

V závode v Trnave boli doposiaľ vyrábané štyri modely áut. Peugeot 207 (od júna 2006, investícia 700 mil. eur), Citroën C3 Picasso (od začiatku roka 2009, investícia 100 mil. eur), Peugeot 208 (od novembra 2012, nahradil Peugeot 207, investícia 120 mil. eur). Koncom minulého roka začala automobilka exkluzívne len na Slovensku produkovať nový model Citroën C3 (investícia 80 mil. eur).Trnavská automobilka dostane investičťné stimuly