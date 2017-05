Aprílový prebytok rozpočtu USA bol druhý najvyšší

Vlani bol tento termín stanovený na marec a tento rok až na apríl. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnilo americké ministerstvo financií. Od začiatku fiškálneho roka je však rozpočet v deficite viac ako 340 miliárd USD.

Rekordný prebytok pre apríl bol v roku 2001, keď predstavoval 189,8 miliardy USD. Vlani v apríli potom predstavoval 106 miliárd USD.

Príjmy v apríli stúpli medziročne o štyri percentá na 456 miliárd USD. Výdavky klesli o 18 percent na 273 miliárd USD.

Za sedem mesiacov terajšieho fiškálneho roka rozpočet vykázal deficit 344,4 miliardy USD. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka sa znížil o 2,4 percenta. Príjmy sa za sedem mesiacov zvýšili o 0,6 percenta na 1,93 bilióna USD a výdavky stúpli o 0,2 percenta na 2,27 bilióna USD, napísali agentúry AP a Reuters.

Výbor pre rozpočet Kongresu (CBO) očakáva, že rozpočtový deficit v tomto fiškálnom roku klesne na 559 miliárd dolárov z vlaňajších 587 miliárd dolárov. V budúcom roku počíta CBO s ďalším poklesom deficitu, a to na 487 miliárd dolárov. V nasledujúcich rokoch by sa však mal deficit podľa úradu postupne zvyšovať a do roku 2027 sa vyšplhať až na 1,4 bilióna dolárov. K rastu by mali prispieť okrem iného náklady spojené s odchodom silných ročníkov do dôchodku.