Vodiči pôjdu po D3 cez horné Kysuce do Poľska už v júni

Ešte približne mesiac a takmer 13-kilometrový úsek diaľnice zo Svrčinovca do Poľska budú môcť využívať motoristi. Stavba má vyše polročný sklz, sprístupnená má byť začiatkom júna.

Aktuálne sa pracuje na značení, ale testuje sa aj spolupráca záchranných zložiek pre prípady, že sa vo dvoch tuneloch, ktoré sú súčasťou novej diaľnice, stane havária. Tunel Svrčinovec meria 409 a Poľana 893 metrov. Z novobudovaných diaľničných tunelov v okolí Žiliny sú prvými, ktorými budú môcť jazdiť vodiči. Okrem nich sú vo výstavbe ešte tunely Považský Chlmec, Ovčiarsko, Žilina, Višňové, Čebrať na úsekoch D1 a Považský Chlmec na D3.

Pri Žiline tak vzniká stredisko, odkiaľ by časom mali byť centrálne riadené všetky tunely v Žilinskom kraji. Tých tu bude najviac v rámci Slovenska. „Výhodou integrovaného strediska bude, že operátori budú mať komplexný prehľad a budú vedieť reagovať, pretože ak sa v niektorom tuneli niečo stane, má to zvyčajne vplyv aj na ďalšie tunely a vieme tú dopravu dynamicky riadiť a, samozrejme, upovedomiť záchranné zložky,“ hovorí bezpečnostný technik pre tunely Národnej diaľničnej spoločnosti Peter Schmidt. Takéto centrálne stredisko má byť hotové spolu s dokončením tunela Višňové. Do jeho vybudovania budú tunely v bezprostrednej blízkosti Žiliny riadené z Považskej Bystrice a kysucké tunely z čadčianskej Horelice.

Predtým, ako kysucký úsek D3 zo Svrčinovca k poľskej hranici pôjde do ostrej prevádzky, preverovali svoje možnosti, prostriedky a spoluprácu záchranári. V stredu nacvičovali zásah pri simulovaných nehodách v oboch tuneloch, v jednom prípade s únikom nebezpečnej látky, v druhom s vypuknutím požiaru. „Zásah v tuneli je iný v tom, že je to uzavretý priestor. Sú tam rôzne technológie a evakuácia je sťažená. Jednak zvýšeným počtom ľudí, sťažením podmienok rôznymi prekážkami a, samozrejme, pri požiari je vysoká teplota a problém so zadymením. Nastáva zmätok, ľudia sú dezorientovaní,“ povedal vedúci operatívno-technického oddelenia Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline Karol Kántor.

Diaľničný úsek je vo výstavbe od roku 2013 a buduje sa v polovičnom profile, teda aj obidva tunely sú jednorúrové a doprava v nich bude obojsmerná. Majú niekoľko bezpečnostných noviniek, napríklad transportné vozíky v núdzových východoch na prepravu zranených či dymové hlásiče špeciálne vyvinuté pre tunely.

Keď sa úsek D3 zo Svrčinovca až k poľskej hranici odovzdá do užívania motoristom, očakáva sa, že sa naň presunú kamióny smerujúce do Poľska, aj tie, ktoré teraz využívajú tranzit cez Oravu. Ešte viac to prehĺbi problém v kysuckých mestách a obciach, kde ešte diaľnica nie je vybudovaná, najmä v Čadci a vo Svrčinovci. Už dnes tadiaľ denne prejde 15-tisíc vozidiel a očakáva sa 20-percentný nárast. „Máme veľké obavy. Už teraz je situácia neúnosná. Kamióny, ktoré zídu z diaľnice, sa ocitnú v našej obci a budeme tu mať lievik. Už teraz sa občania z bočných ciest aj 20 minút nemôžu dostať na hlavnú cestu,“ upozornila starostka Svrčinovca Renáta Majchráková.

Ministerstvo dopravy hľadá riešenie, ako dopravnú situáciu cez Kysuce do dobudovania diaľnice zlepšiť. Výskumný a vývojový ústav železníc v Žiline napríklad posudzuje možnosti prepravy kamiónov po železnici na trase medzi Žilinou a Svrčinovcom. Výsledok má byť spracovaný do konca októbra.