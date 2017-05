Sociálny balíček: Na dlh sa nepôjde

Ministerstvo financií malo vo štvrtok predložiť na koaličnej rade finančné dosahy. Niektoré navrhované zmeny majú na štátny rozpočet nulový alebo len minimálny vplyv a iné spôsobia výpadok príjmov v stovkách miliónov eur. Iné opatrenia majú hradiť zamestnávatelia, ktorí proti nim ostro protestujú a zvažujú koniec sociálneho dialógu.

Smer presadzuje zvýšenie príplatkov za prácu v noci, cez víkend a štátny sviatok. "Prvé odhady hovoria o tom, že opatrenia týkajúce sa Zákonníka práce zvýšia mzdové náklady zamestnávateľov o tri percentá,“ povedal ešte po stredajšom rokovaní vlády minister práce Ján Richter (Smer).

Po novom sa príplatky za prácu v noci majú zvýšiť z 20 na 50 percent hodinovej minimálnej mzdy. V takom prípade sa príplatok za jednu hodinu nočnej práce zvýši zo 0,50 na 1,25 eura. Po novom sa má zaviesť aj 100-percentný príplatok za víkendovú prácu, ktorý sa tiež bude počítať z hodinovej minimálnej mzdy.

Aktuálne je hodinová minimálna mzda 2,50 eura a jeden odpracovaný víkend v prípade zavedenia 100-percentného príplatku zvýši mzdu o 40 eur v hrubom. Najvyšší 100-percentný príplatok počítaný z priemernej mzdy zamestnanca má byť vyplácaný za odpracovaný sviatok. V prípade človeka pracujúceho za priemernú hrubú mzdu vo výške 912 eur bude príplatok za odpracovaný sviatok predstavovať sumu 45,60 eura.

Navrhované zmeny v Zákonníku práce tiež počítajú s razantným zvýšením minimálnej mzdy zo súčasných 435 na takmer 500 eur v hrubom. Zatiaľ stále nie je jasné, či sa tieto príplatky budú týkať aj ľudí pracujúcich pre štát a v prípade nájdenia koaličnej zhody majú začať platiť od začiatku roka 2018.

SNS navrhuje inštitút 13. aj 14. platu. Podľa posledného neoficiálneho návrhu má byť vyplácanie takejto odmeny dobrovoľné s tým, že 13. plat by sa vyplácal 15. júla a štátu by sa zaň odvádzali len polovičné odvody. Nulové odvody by sa mali platiť zo 14. platu, ktorý sa má vyplácať 15. decembra.

Zavedenie tohto benefitu aj pre všetkých 350-tisíc štátnych zamestnancov by štátnu pokladnicu každý rok vyšlo približne na 300 miliónov eur. Približne rovnakú sumu by zhltlo aj Mostom – Híd navrhované zvyšovanie nezdaniteľného základu dane. Ten má podľa tretieho koaličného partnera stúpnuť zo súčasných 3 803 eur na 4 650 eur, čo by zvýšilo ročný príjem priemerného zamestnanca o 160 eur.

Presadenie všetkých opatrení nie je nateraz v silách verejných financií pri snahe o dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu v roku 2020. Okrem toho vláde aktuálne chýbajú financie aj na ďalšiu výstavbu diaľnic na Kysuciach (obchvat Kysuckého Nového Mesta), v Turci (Turany – Hubová) či pri Prešove (severný obchvat).

Nie všetky navrhované opatrenia majú zásadný vplyv na štátny rozpočet. Prejsť by mala Smerom presadzovaná 10-dňová otcovská dovolenka, zákaz sociálneho dampingu v podobe nižších platov pre zahraničných robotníkov či Mostom – Híd navrhované oslobodenie od platenia odvodov pre príjem z práce na dohodu do výšky 200 eur v prípade penzistov.