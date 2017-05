Ekonomike únie sa bude dariť už piaty rok za sebou

Autor: Pravda, JARNÁ PROGNÓZA EURÓPSKEJ KOMISIE

„Trend posilňovania výdavkov domácností podporuje rast zamestnanosti, ktorý sa dosiahol v uplynulých rokoch silného ekonomického rastu, a tiež slušné zvyšovanie reálnych miezd a prostredie nízkej inflácie,“ uviedla komisia vo svojej jarnej prognóze. Komisia tvrdí, že v prípade zamestnancov väčších firiem by platy mali v tomto roku rásť priemerne o šesť percent, celkovo by však podľa nej mali priemerné nominálne mzdy vzrásť na Slovensku v roku 2017 o štyri percentá a v ďalšom roku by to malo pokračovať.

„Spotrebiteľská nálada ostáva nad dlhodobým priemerom, keď slovenská ekonomika pokračuje v relatívne dynamickom raste, čo sa pozitívne prejavuje aj na trhu práce ako rastúca zamestnanosť aj mzdy. Spotrebu domácností by navyše mali ďalej podporovať aj nízke úrokové sadzby. Z tohto dôvodu očakávame, že rastúci trend by si mali maloobchodné tržby udržať aj v nasledujúcich mesiacoch,“ doplnil analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

Menej nezamestnaných

Miera nezamestnanosti v únii by mala v tomto roku klesnúť na osem percent, v roku 2018 by mala dosiahnuť úroveň 7,7 percenta, čo by bolo najmenej od konca roku 2008. V eurozóne, kam patrí aj Slovensko, sa má tento ukazovateľ do budúceho roka znížiť na 8,9 percenta, čo predstavuje najnižšiu úroveň od začiatku roka 2009.

Ekonomika celej eurozóny sa podľa jarnej prognózy komisie v tomto roku posilní o 1,7 percenta a v budúcom roku by sa tempo jej rastu malo zrýchliť na 1,8 percenta. Hospodárstvo celej 28-člennej Európskej únie by malo v tomto aj budúcom roku rásť stabilným tempom na úrovni 1,9 percenta. Slovensko v tomto roku porastie tempom tri percentá HDP, v budúcom roku to podľa komisie bude 3,6 percenta HDP. „Rast v únii naberá na sile a nezamestnanosť naďalej klesá. Situácia sa však v každom členskom štáte líši a lepší výkon podávajú ekonomiky, ktoré zaviedli ambicióznejšie štrukturálne reformy,“ povedal na margo výsledkov podpredseda Európskej komisie pre euro a dialóg Valdis Dombrovskis.

Nezamestnanosť na Slovensku podľa predpovede komisie klesne v budúcom roku pod úroveň ôsmich percent. Komisia zároveň predpokladá, že inflácia v tomto roku dosiahne úroveň 1,4 percenta, predovšetkým v dôsledku zrýchlenia rastu cien potravín a služieb. V budúcom roku by podľa komisie mala byť slovenská inflácia na úrovni 1,6 percenta.

Na slovenskom trhu síce začína pribúdať čoraz viac nových pracovných pozícií, no na druhej strane je stále málo kvalifikovaných pracovníkov, ktorý by ich dokázali obsadiť. Trh práce sa podľa odborníkov preto začína prehrievať, čo však pre súčasných zamestnaných v praxi znamená, že sú pre firmy vzácnejší a tým pádom je tu priestor na vyšší rast ich platov. Silný hospodársky rast by mal podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) vytvoriť len v tomto roku 47-tisíc nových pracovných miest, najmä v priemysle a službách.

Už teraz badať podľa odborníkov najvýraznejší nárast voľných miest na pozíciách operátorov a montérov strojov a zariadení a kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov. Zamestnávatelia pritom znižujú svoje nároky na požadovanú kvalifikáciu, keď narastá najmä počet voľných miest pre uchádzačov s nižším stredným odborným vzdelaním alebo so základným vzdelaním, naopak, pozícií vyžadujúcich vyššie vzdelanie ubúda.

„Teoreticky by tak mali vyhovovať ponuke nezamestnaných. Problémom však môže byť nevhodné regionálne rozloženie nezamestnanosti v kombinácií s nízkou mobilitou nezamestnaných, ale aj neochota časti nezamestnaných reálne sa zamestnať či absolútna strata ich pracovných návykov,“ dodal Koršňák. Zvyšujúci sa nedostatok vhodnej pracovnej sily potvrdzuje štatistika zamestnávania čoraz väčšieho počtu cudzincov. Medzi cudzincami pracujúcimi na Slovensku stále dominujú Rumuni a Srbi.

Kde Európu tlačí topánka

Eurokomisár pre ekonomiku a financie Pierre Moscovici povedal, že hospodárske oživovanie únie zostáva stále nerovnomerné a táto rozdielnosť je podľa neho kľúčovou úlohou, ktorú musí EÚ riešiť. Príkladom je Francúzsko, kde si koncom minulého týždňa Francúzi zvolili nového prezidenta, centristu Emmanuela Macrona. Ten sľubuje postupné oživovanie krajiny, ktorá sa už niekoľko rokov borí so zadlžovaním a s poklesom zamestnanosti.

„Francúzsko teraz naozaj nutne potrebuje reformu trhu práce. Desaťpercentná nezamestnanosť je pre udržateľný rast príliš vysoká. Pre Macrona to predstavuje veľkú úlohu, ale má dobré načasovanie. Európa si prešla ,vnútornou devalváciou', a preto reforma trhu práce zameraná na vytváranie miest namiesto jednoduchého zachovávania pracovných miest by s Francúzskom mohla urobiť divy. Ak však tieto vízie Macronovi nevyjdú, mohla by o päť rokov naozaj vyhrať jeho protikandidátka v prezidentských voľbách, krajne pravicová Marine Le Penová,“ skomentoval situáciu Steen Jakobsen, hlavný ekonóm Saxo Bank.