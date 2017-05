USA uzavreli s Čínou prvé obchodné dohody v Trumpovej ére

Dohody sú prvým hmatateľným výsledkom rokovaní obchodných vyjednávačov oboch krajín. Tie sa začali minulý mesiac v nadväznosti na stretnutie Trumpa a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga na Floride, kde obaja štátnici hovorili o spolupráci dvoch najväčších ekonomík sveta.

Jedna z dohôd predpokladá, že Čína umožní obnoviť dovoz hovädzieho z USA najneskôr do 16. júla. USA na oplátku do toho istého dátumu umožnia vstup tepelne spracovanej čínskej hydiny na americký trh, oznámil Ross.

Čína podmienečne zrušila dlhodobý zákaz dovozu amerického hovädzieho v minulom roku, zatiaľ sa však takmer žiadne obchodné kontrakty neuskutočnili. Peking zákaz uvalil v roku 2003 pre prepuknutie choroby BSE, nazývanej choroba šialených kráv, v štáte Washington.

„Je to viac, než sa kedy urobilo za celú históriu americko-čínskych obchodných vzťahov,“ povedal Ross novinárom v Bielom dome. „Obvykle sa takéto obchodné dohody prejednávajú niekoľko rokov, nie desiatky dní,“ citovala ministra agentúra AP.

Peking tiež umožní americkým platobným sprostredkovateľom a vydavateľom platobných kariet ako Visa a MasterCard začať proces získavania čínskych licencií v sektore, v ktorom má doteraz de facto monopol čínsky systém UnionPay. Zahraničné firmy budú v Číne tiež môcť poskytovať úverové ratingy.

Trump v predvolebnej kampani sľuboval, že zasiahne proti obchodným praktikám Číny, ktoré USA aj iné západné krajiny považujú za nekalé, a zasadí sa o zníženie deficitu s touto krajinou. Chcel uvaliť vysoké dovozné clá na čínske výrobky a Čínu obviňoval z menovej manipulácie. Po januárovom nástupe do funkcie však ostrú rétoriku zmiernil a terajšie dohody ukazujú, že jeho administratíva dáva prednosť rokovaniam.

„Určite nám to pomôže znížiť deficit,“ povedal minister Ross. Podľa neho vplyv dohôd na obchodnú bilanciu s Čínou by mal byť viditeľný do konca roka.

Spojené štáty v rokovaniach tiež naznačili, že by rady do Číny vyvážali viac skvapalneného zemného plynu (LNG). Washington uviedol, že Čína by si mohla zvoliť akýkoľvek typ kontraktu na tieto dodávky.