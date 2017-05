Amazon dá pri nástupe viac ako 920 eur, pridá aj 13. plat

Pri predstavovaní budúceho centra reverznej logistiky v Seredi to uviedol viceprezident Amazonu pre Európu Roy Perticucci. Nové centrum na ploche viac ako 60 000 metrov štvorcových plánuje nadnárodný gigant otvoriť na jeseň, nábor zamestnancov na vybrané pozície už prebieha.

Takto bude vyzerať nové logistické centrum spoločnosti Amazon pri Seredi. Autor: Vizualizácia Amazon

Amazon si podľa Perticucciho investičné lokality vyberá nielen podľa dopravnej a logistickej infraštruktúry, ale aj podľa toho, kde existuje veľká skupina potenciálnych zamestnancov. Primátor Serede Martin Tomčányi v tejto súvislosti pripustil, že v regióne s nízkou nezamestnanosťou možno očakávať aj „kradnutie si“ zamestnancov jednotlivými firmami.

Amazon by podľa ministra financií Petra Kažimíra mohol byť jednou z prvých firiem, ktorá bude profitovať zo štátneho programu podpory dochádzky za prácou nad určitú vzdialenosť. V okolí Serede sa miera nezamestnanosti dlhodobo pohybuje pod piatimi percentami.

"Pripravujeme spolu s rezortom práce stimuly pre nových pracovníkov, ktorí budú dochádzať do práce nad 60 – 70 kilometrov. Tá čiastka sa môže blížiť až k dvesto eurám mesačne, ale bola by poskytovaná len na limitované obdobie,“ povedal Kažimír. Podľa neho možno prichádza čas aj na to, aby sa ľudia z regiónov, kde nemožno nájsť prácu, presťahovali tam, kde je dostatok pracovných príležitostí. Musel by sa však rozbehnúť systém výstavby nájomných bytov. Kažimír zdôraznil, že spoločnosť Amazon nečerpala zo štátneho rozpočtu žiadnu investičnú podporu. Podporu na zriadenie priemyselného parku dostalo len mesto Sereď.

Minister hospodárstva Peter Žiga podčiarkol, že investícia Amazonu nesmeruje do priemyselnej výroby, ani do automobilového priemyslu, čím prispieva k lepšiemu rozloženiu investícií na Slovensku. Významná je svojou pridanou hodnotou, pretože Amazon plánuje do reverzného centra nasadiť najnovšie technológie.

Pracovníci centra v Seredi, ktorého otvorenie je naplánované na tretí kvartál roku 2017, budú posudzovať stav produktov, ktoré nemohli byť doručené alebo boli do Amazonu vrátené.

K rozhodnutiu o investícii do nového logistického centra prispelo úspešné pôsobenie spoločnosti v bratislavskom centre, kde aktuálne pracuje viac ako 850 finančných manažérov, manažérov pre kontakt so zákazníkmi, manažérov ľudských zdrojov, manažérov podpory predaja a analytikov.