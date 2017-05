Na Kryme rozbehli stavbu štvorprúdovky

Na ukrajinskom polostrove Krym anektovanom Ruskom sa začala stavba 237,5 kilometra dlhej štvorprúdovej diaľnice Taurida. Napojí sa na plánovaný most cez Kerčský prieliv spájajúci polostrov s pevninským Ruskom a povedie ďalej od mesta Kerč do Simferopolu a Sevastopoľu. Prvé autá by sa mala po diaľnici prejsť v decembri 2018, napísal server gazeta.ru.