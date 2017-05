Šancu v Amazone v Seredi dostanú aj nekvalifikovaní ľudia

Koľko zamestnancov bude mať logistické centrum?

Myslím si, že v prvých fázach do októbra by sme mali vytvoriť pracovné miesta pre tisíc kmeňových zamestnancov a potom pred Vianocami a do budúcich rokov toto číslo až zdvojnásobiť.

Na akú pozíciu potrebujete najviac zamestnancov a aké bude potrebné vzdelanie na jej získanie?

Najčastejšou pozíciou bude pracovník návratového centra. Špecializácia na túto pracovnú pozíciu nie je potrebná. Amazon je zamestnávateľ, ktorý nediskriminuje a nevyžaduje žiadne špecifické či veľké znalosti. V tomto prípade ide o ľudí, čo budú prijímať zásielky, ktoré sa v celoeurópskom rámci vrátia. Bude ich rozbaľovať, triediť a preposielať tak, aby sme vrátený tovar mohli dať znova do obehu.

Sklad Amazonu v americkom Phoenixe Autor: SITA/AP, Ross D. Franklin

Aký bude na tejto pozícii plat?

Nástupná sadzba je 4,6 eura na hodinu s tým, že po pracovných skúsenostiach narastie až na 6,5 eura na hodinu. Máme takisto bonusovú schému až do 20 percent. To znamená, že podľa prepočtov pri plnej dochádzke a štandardne vykonanej práci by plat mal byť vyšší ako 900 eur mesačne.

Kedy zamestnanec získa spomínaný 20-percentný bonus?

Vždy je to viazané na produktivitu a dochádzku. Budeme teda zohľadňovať tieto dva faktory. Dochádzka je štandardná ako u ktoréhokoľvek iného zamestnávateľa a produktivita takisto. Takže v tomto okamihu nedokážem povedať, kedy dostane a kedy nie. Pri štandardnej produktivite a dochádzke, ktorú my očakávame, dostane 900 až 920 eur.

Neďaleko Serede je pri Trnave automobilka PSA a na budúci rok spustí výrobu pri Nitre automobilka Jaguar Land Rover. Nemáte problém so zháňaním zamestnancov?

Aktuálne nábor prebieha. My sme spokojní s tým, ako prebieha a aký je v súčasnosti záujem. Trend, ktorý je v tomto okamihu, je veľmi pozitívny. Na budúci týždeň budeme spúšťať nábor manažérskych pozícií, teda absolventov vysokých škôl. Jedným z hlavných benefitov pre prácu v Amazone je možnosť rýchleho kariérneho rastu. Ponúkame teda rýchlu príležitosť pre kohokoľvek, kto pre nás pracuje, aby viedol tím ľudí už na začiatku svojej kariéry. Okrem toho máme takisto veľa benefitov. Ide o životné poistenie, penzijný príspevok, ale aj možnosť príspevku zamestnávateľa kmeňovým zamestnancom na ďalšie vzdelávanie do výšky až 95 percent všetkých nákladov. Nie je to viazané ani na zotrvanie daného zamestnanca v Amazone. Každý, kto odpracuje prvý rok, si teda môže zvoliť zvolávací program.

Na ktoré pozície sa v súčasnosti robia nábory?

Momentálne sa robia nábory na pozície pracovníka návratového centra a začíname hľadať aj manažérske pozície. Spustíme aj väčšiu reklamnú kampaň, aby sme prilákali aj týchto zamestnancov.

Nachádzate sa v oblasti s nízkou nezamestnanosťou. Hlásia sa vám ľudia odtiaľto alebo z celého Slovenska?

Zatiaľ sa nám hlásia ľudia zo Serede a z blízkeho okolia. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Situáciu monitorujeme a snažíme sa reagovať. Zatiaľ je to dobrý trend.

Plánujete hľadať ľudí aj v zahraničí?

Politika Amazonu je taká, že vždy uprednostňujeme lokálnu pracovnú silu. Budeme však využívať všetky možnosti, a teda budeme uvažovať o transporte, príspevku na dopravu a podobne.

V prípade, že nebudete schopní nájsť dostatočný počet zamestnancov, dokážete zvýšiť platy?

V odmeňovaní sa snažíme vždy reflektovať na situáciu na trhu. Nie je to jednorazová záležitosť. Dáta revidujeme pravidelne. Máme step-up plán. Každý zamestnanec, ktorý u nás nastúpi, má na začiatku garantovaný vývoj jeho mzdy.

V čom sa líšia pracovné trhy na Slovensku a v Česku?

Povedal by som, že tie trhy sú veľmi podobné. V Česku máme v tejto chvíli len českých zamestnancov.