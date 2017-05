MMF odporúča Nemecku investovať do infraštruktúry a zvýšiť platy

Nemecko by malo využiť svoje rastúce daňové príjmy k investíciám do infraštruktúry, ktoré by podporili rastový potenciál jeho ekonomiky. Uviedol to v pondelok Medzinárodný menový fond (MMF). Krajina by podľa neho mala tiež povzbudiť zamestnávateľov k zvyšovaniu miezd, ktoré by prispelo k rastu inflácie v eurozóne.