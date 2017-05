Euro vymazalo zisky doláru po zvolení Trumpa

Dolár sa dostal pod tlak po správe denníka The Washington Post, podľa ktorej Trump minulý týždeň na stretnutí s ruským ministrom zahraničia Sergejom Lavrovom vyzradil tajné informácie súvisiace s teroristickým hnutím Islamský štát (IS).

Okolo 16:00 SELČ vykazoval jednotná európska mena voči doláru nárast o takmer 0,9 percenta na 1,1070 USD. Euro ťažilo okrem iného z údajov o vývoji ekonomiky eurozóny. Tá podľa štatistického úradu Eurostat v prvom štvrťroku medziročne vzrástla o 1,7 percenta.

Trump v utorok na twitteri svoje rozhodnutie poskytnúť Rusku určité informácie obhajoval s tým, že má právo zdieľať fakty týkajúce sa terorizmu a bezpečnosti leteckej prepravy. Počínanie Trumpa však medzi americkými republikánskymi aj demokratickými politiky vyvolalo nevôľu.

Dolárový index, ktorý meria výkon doláru ku košu hlavných svetových mien, v utorok klesol na šesťmesačné minimum. Tento rok už pritom stúpol až na 14-ročné maximum vďaka očakávaniam, že Trumpove plány na znižovanie daní a investície do infraštruktúry podporia hospodársky rast a infláciu v Spojených štátoch.

Podľa analytikov však teraz medzi investormi rastú obavy, že Trump by nemusel vydržať v úrade prezidenta až do konca svojho funkčného obdobia. Analytik Adam Cole zo spoločnosti RBC Capital Markets uviedol, že za oslabovaním dolára zrejme stojí názor, že Trump by nemusel stihnúť zrealizovať plánovanú daňovú reformu.