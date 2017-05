Najrentabilnejší je na Slovensku IT priemysel

Na druhom mieste je farmaceutický priemysel, pričom jedno euro tržieb vyprodukuje 5,28 centu čistého zisku. Prvú trojicu uzatvára kategória projektovanie a inžinierske činnosti, kde 1 euro tržieb a výnosov vyprodukuje takmer 4,95 centu zisku. Vyplýva to z analýzy portálu Indexpodnikateľa­.sk, ktorý na vzorke 10 tisíc právnických subjektov hodnotil údaje o ziskoch slovenských firiem dosiahnutých v minulom roku.

Na chvoste rebríčka z hľadiska rentability tržieb a výnosov sa nachádzajú odvetvia potravinárstvo, zábava a rekreácia, ubytovanie a stravovanie, pričom v týchto odvetviach tržby až 50 % podnikov nevyprodukujú takmer žiadny zisk.

Portál Indexpodnikateľa.sk sa pozrel aj na zisky po zdanení v jednotlivých odvetviach za minulý rok. Z analýzy vyplýva, že hranicu 10 tisíc eur ziskov po zdanení prekročili iba dve odvetvia, a to energie so ziskom 12 372 eur a farmaceutický priemysel so ziskom 12 239 eur. „Výrazne vyššie zisky oproti ostatným dosahujú aj strojárstvo a automobilový priemysel. Naopak, najhoršie je na tom ubytovanie a stravovanie, pričom hodnota mediánu zisku po zdanení v tomto odvetví je dokonca záporná. To znamená, že 50 % podnikov v tomto odvetví dosahuje ešte vyššiu stratu ako 339 eur,“ uviedol portál.

Projekt Index Podnikateľa vznikol ako nástroj na podporu a rozvoj transparentného podnikateľského prostredia na Slovensku. Index podnikateľa tiež ponúka informácie o nedoplatkoch na zdravotnom a sociálnom poistení a daniach, konkurzoch, reštrukturali­záciách, exekúciách a iných vyhláseniach týkajúcich sa sledovaných firiem.