Číňania chcú zo schátraných domov v Prahe urobiť hotely

Čínske firmy majú záujem o kúpu schátraných budov v Prahe, z ktorých by vybudovali hotely. Po seminári o turizme, ktorý sa za účasti českého prezidenta Miloša Zemana konal v čínskej Šanghaji, to novinárom povedala česká ministerka pre miestny rozvoj Karla Šlechtová.

Poznamenala, že v českom hlavnom meste je niekoľko objektov, v ktorých boli v minulosti banky alebo hotely a o ktoré majú Číňania záujem. Nehnuteľnosti sú podľa Šlechtovej v súčasnosti väčšinou v súkromnom vlastníctve. Ministerka by chcela, aby jej ministerstvo bolo prostredníkom pri rokovaniach medzi oboma stranami.

„Ak Čína odkúpi niektoré naše hotely, tak samozrejme aj pre čínsky turistický ruch v Českej republike to bude veľkou výhodou, pretože Číňania sú zvyknutí mať svoje vlastné reťazce a odmietajú jazdiť do iných reťazcov, než na ktoré sú zvyknutí,“ povedala Šlechtová.

Dodala, že rokovala tiež s vedením Národnej centrály pre cestovný ruch, čo je čínske ministerstvo cestovného ruchu. Povedala, že hovorili napríklad o výmene policajtov.

„Keby k tomu došlo, tak by sme to propagovali. Dokonca vyjadrili záujem, aby jazdili hasiči do menších provincií, to je samozrejme na moju diskusiu s ministrom vnútra (Milanom Chovancom),“ dodala.