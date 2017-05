Akciové trhy výrazne padali pre obavy z politického chaosu v USA

Dow Jonesov index, ktorý zahŕňa akcie tridsiatich popredných amerických podnikov, v stredu odpísal 1,76 percenta, teda 370,12 bodu na 20 609,63 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 1,81 percenta, teda 43,35 bodu na 2 357,32 bodu. Pre oba indexy to bol najhorší denný prepad od 9. septembra. Index technologického trhu Nasdaq Composite uzavrel na 6 011,24 bodu, a stratil tak 2,57 percenta, teda 158,63 bodu. Zažil najhorší deň od vlaňajšieho 24. júna.

Denník The New York Times v utorok informoval, že americký prezident Donald Trump chcel od odvolaného šéfa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Jamesa Comeyho, aby zastavil vyšetrovanie bývalého bezpečnostného poradcu Bieleho domu Michaela Flynna, ktorý odstúpil pre nejasným väzby na Rusko. Táto správa podporila špekulácie, že Trump by mohol čeliť procesu impeachmentu, teda ústavnej žalobe, ktorá by mohla viesť k jeho odvolaniu.

Investori teraz strácajú dôveru v Trumpovu schopnosť presadiť sľubované investície do infraštruktúry a znižovanie daní. Práve nádeje na opatrenia na podporu ekonomiky pritom po Trumpovom zvolení viedli k výraznému rastu na akciových trhoch.

Na situáciu v USA reagovali aj európske trhy. Západoeurópske akcie výrazne oslabili. Ich index STOXX 600 zaznamenal najprudší pokles od konca septembra.

Pod tlakom zostal pre špekulácie o možnosti predčasného odchodu Trumpa z funkcie aj dolár. Euro sa voči nemu vyšplhalo až na najvyššiu úroveň od 9. novembra. V závere obchodovania stálo 1,1157 USD.

Investori sa tradične uchyľovali k takzvaným bezpečným menám. Švajčiarsky frank sa dostal na svoje šesťmesačné maximum a japonský jen je najvyššie od apríla. Dolárový index, ktorý meria výkon doláru ku košu hlavných svetových mien, sa dostal najnižšie od 9. novembra a prišiel o všetky zisky, ktoré si od zvolenia Trumpa stihol pripísať.