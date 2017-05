Dotácie na energie vyvolali ošiaľ

Z projektu s celkovým rozpočtom 45 miliónov eur bolo doteraz uhradených viac ako 6-tisíc poukážok za takmer 13,5 milióna eur. „Ďalšie poukážky v hodnote 5,5 milióna eur už majú domácnosti k dispozícii alebo čakajú na zaplatenie,“ hovorí Jurikovič. Na rok 2017 bolo vyčlenených 15 miliónov eur, z ktorých sa doteraz v jednotlivých kolách uvoľnilo 5,2 milióna eur. Ďalšie kolá budú pokračovať aj v budúcom roku. V celom operačnom programe bola vyčlenená suma 115 miliónov eur, z nich na prvú časť projektu išlo 45 miliónov eur. Zvyšné peniaze pôjdu do nového projektu, ktorý agentúra pripravuje.

Najbližšie kolo bude v utorok 23. mája na kúpu kotlov na biomasu s celkovou sumou 1,2 milióna eur, a to pre žiadateľov z Bratislavského samosprávneho kraja. A utorok 30. mája pre ostatné regióny so sumou 1,1 milióna eur.

Najviac poukážok bolo už uhradených na slnečné kolektory, nasledujú fotovoltické panely a tepelné čerpadlá. „Slnečné kolektory majú najväčšie čísla, lebo sú zaujímavé pre akúkoľvek domácnosť, keďže znižujú náklady na ohrev teplej vody,“ vysvetľuje Jurikovič. Kotly na biomasu sú podľa neho zaujímavejšie skôr pre lokality, kde je buď nízka cena paliva, alebo je ľahšie dostupné.

Výška dotácie sa odvíja od výkonu zariadenia a maximálnej výšky podpory stanovenej zvlášť pre každé zariadenie. Najväčšiu sumu môžu získať žiadatelia o tepelné čerpadlo s výkonom do 10 kW, a to najviac 3 700 eur. Pre kotly na biomasu je to pri rodinných domoch najviac 1 500 eur, 1 750 pre solárne kolektory a 2 550 pre fotovoltické panely.

Z počtu prihlásených záujemcov vypadáva priemerne zhruba desatina až pätina žiadostí. Medzi najčastejšie dôvody patria chyby v čísle listu vlastníctva alebo v súpisnom čísle nehnuteľnosti. „Poukážka je vydávaná ako cenina, ktorú po uzatvorení systému nie je možné prepísať,“ hovorí Jurikovič. Často si tiež žiadateľ vyberie zariadenie, ktoré sa už nevyrába a je vypredané, aj preto je nutná konzultácia so zhotoviteľom vopred.

Dotácie potiahli celý trh

„Záujem o tepelné čerpadlá sa zavedením dotácií radikálne zvýšil, čo je veľmi pozitívna správa pre naše životné prostredie,“ hovorí výkonný riaditeľa spoločnosti Daikin Airconditioning Central Europe – Slovakia Vladimír Orovnický. Odhaduje, že trh práve vďaka tejto podpore narástol o 100 percent. Až 60 – 70 percent zákazníkov spoločnosti tvoria tí, čo získali dotácie v niektorom z kôl projektu Zelená domácnostiam, dodáva.

Zvýšený záujem hneď po spustení prvých kôl pocítili aj vo firme Buderus. „Podpora na obnoviteľné zdroje je, samozrejme, pozitívny krok, zákazník tak má možnosť na výber z technológií, nad ktorými by možno bez podpory ani len neuvažoval,“ hovorí vedúci marketingu Jozef Mikulec. Za záujmom vidí aj sprísnené požiadavky na energetickú hospodárnosť budov od začiatku minulého roka. Prvé kolá však neboli podľa neho dobre zvládnuté. Montážne firmy totiž nestíhali pokryť dopyt zákazníkov a viacero poukážok, ktoré zákazníci získali, prepadlo.

Dotácia záujem o plynové kondenzačné kotle podľa Mikulca nestlačila, keďže koncom roka 2015 bol zakázaný predaj nekondenzačných kotlov. Získať poukážku tiež nie je jednoduché, vysvetľuje. „Mnoho ľudí si zvolí jednoduchšiu cestu vykurovacieho systému s kondenzačným kotlom,“ hovorí Mikulec.

Záujem po zavedení dotácie stúpol niekoľkonásobne aj vo firme Thermo Solar zo Žiaru and Hronom. „Zákazníci, ktorí získali poukážku, tvoria zásadný podiel,“ hovorí konateľ firmy Alfréd Gottas. Pozdáva sa mu nový systém podpory s menšími, ale pravidelnými kolami. Počíta s tým, že v rámci programu bude nainštalovaných ešte niekoľko tisíc zariadení. Teší ho, že zákazníci dávajú prednosť produktom vyrobeným na Slovensku.

Deformácia trhu?

Gottas tvrdí, že pre firmy je najlepšie, ak sú dotácie plynulé alebo nie sú vôbec. „Akýkoľvek iný stav totiž znamená nervozitu na trhu, čakanie, odklady inštalácií,“ vysvetľuje. V prípade obnoviteľných zdrojov treba podľa Orovnického brať pri posudzovaní dotácií do úvahy aj ekologický rozmer. „Štátnu podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie považujem za správnu – každé inštalované tepelné čerpadlo totiž prispieva svojím dielom k znižovaniu emisií CO2,“ hovorí.

Každá dotácia deformuje trh, upozorňuje však analytik Energie-portal.sk Radovan Kazda. Dáva totiž podľa neho klamlivé signály o dopyte po jednotlivých zariadeniach. „V momente, keď sa dotácia skončí, tak sa dodávatelia musia opäť preorientovať na iné produkty, často s vysokými nákladmi,“ hovorí. V projekte Zelená domácnostiam vláda rozdáva podľa neho „zľavové kupóny obyvateľom“, čo je menej agresívna forma podpory v porovnaní s dotáciami a úľavami napríklad pre priemysel. Pri súčasnom nastavení nie je možné naplniť záujem verejnosti, dodáva. „V jednotlivých kolách je zaznamenaný obrovský pretlak dopytu oproti ponuke, čo je jasný signál, že podpora je príliš vysoká,“ hovorí Kazda. Výška podpory sa zatiaľ znižovala len v prípade fotovoltických panelov. Na jednotku minutých peňazí sa tak podporí menej inštalovaného výkonu, než by bolo možné pri nižšej výške podpory, vysvetľuje.