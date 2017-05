Majiteľ Lidlu chce zvýšiť ročné tržby nad 100 miliárd eur

Nemecká maloobchodná skupina Schwarz, ktorá vlastní reťazce Lidl a Kaufland, zvýšila za finančný rok do konca februára celkové tržby na 90,2 miliardy eur. Budúci rok chce Schwarz dostať ročné tržby nad hranicu 100 miliárd eur. Šéf skupiny Klaus Gehrig to vo štvrtok povedal denníku Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ročné tržby reťazca Lidl vzrástli o 6,2 percenta na 68,6 miliardy eur. Kaufland zvýšil tržby o 2,4 percenta na 21,6 miliardy eur.

Gehrig uviedol, že skupina plánuje zjednodušiť svoje prevádzkové postupy a zatiaľ neplánuje zvyšovanie počtu zamestnancov v administratíve. To by podľa Gehriga nastalo až po zvýšenie tržieb o najmenej 20 percent.

Lidl má 10 200 predajní v 27 krajinách sveta, vrátane Slovenska. Budúci mesiac reťazec vstupuje na americký trh.

Vlani Schwarz uviedol, že plánuje investovať počas piatich rokov do oboch reťazcov zhruba 6,5 ​​miliardy eur. Samotný Lidl by mal investovať do svojich viac ako 3000 predajní v Nemecku viac ako tri miliardy eur.