Érsek: To najlacnejšie je nakoniec dvakrát drahšie

Polovičné profily v samotnom Prešove, ako ich navrhuje Útvar hodnoty za peniaze v rezorte financií, minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) nepovažuje za primerané. „Treba si uvedomiť, že aktualizovaný dopravný model prinesie úplne iné odhady intenzít dopravy na danej ceste,“ upozornil minister. „Niekedy najlacnejšie nie je najlepšie, pretože to najlacnejšie je nakoniec dvakrát také drahé,“ povedal minister v rozhovore pre Pravdu.

Čo hovoríte na to, že Útvar hodnoty za peniaze na ministerstve financií odporúčal stavať juhozápadný obchvat Prešova po D1 v polovičnom profile?

Bola to ukončená súťaž. Pán Auxt (do septembra 2016 šéf Národnej diaľničnej spoločnosti, pozn. red.) odsúhlasil cenu. Situácia v Prešove je taká, že potrebuje tú cestu. Obchvat bol vysúťažený a pozemky vykúpené. Stavba nie je jednoduchá. Vedel som v rámci vyjednávania s dodávateľmi cenu stiahnuť o toľko, koľko mi zákon dovoľuje. Ak by som zrušil súťaž, diaľnica by určite do výstavby nešla ďalších 5 až 6 rokov. Posudzovať v tomto momente na tomto projekte hodnotu za peniaze podľa mňa nebolo adekvátne. Ak postavíme polovičný profil, tak budeme za tri roky stavať ďalší? Nezabudnime, že je to medzinárodný koridor. S ministrom financií sme sa dohodli, že tento projekt už nebudeme preskúmavať. Keď sa objavili čísla úspor, najprv 450 miliónov, potom 200 miliónov, ja som sa im divil. To by sme museli ísť do nového trasovania. Už by to nebol juhozápadný obchvat, ale možno východný obchvat. Lenže tam zabudli na to, že sú soľné bane. Toto bola situácia, keď som vedel ušetriť 15 miliónov eur. Za tie peniaze vieme vykúpiť celú rýchlostnú cestu R4. Výkupy pozemkov na obchvat Šale stoja 8 miliónov eur. Obchvat Prešova ide do výstavby od júna. Treba ešte aktualizovať proces EIA. Teraz sa tam môžu pripravovať staveniská alebo vykonávať archeologické prieskumy.

Na ministerstve financií sa hovorí aj o polovičnom profile severného obchvatu Prešova R4. Bude polovičný profil na tomto úseku?

Tento projekt je už takmer pripravený na súťaž. Zastavil som ho však a nechal som ho prezrieť. Nech povedia, kde vidia úsporu. Vážim si prácu ľudí, ktorí robia hodnotu za peniaze. Treba si však uvedomiť, že aktualizovaný dopravný model prinesie úplne iné odhady intenzít dopravy na danej ceste. Ak povedia, že stačí jedna tunelová rúra, tak nech sa páči. V tuneloch tak či tak musíme vykopať ešte jednu rúru ako únikovú cestu. Máme všetko vykúpené. Po výstavbe polovičného profilu sa možno o štyri roky bude rozširovať druhá tunelová rúra a zaplatíme tie isté peniaze. Pozrime sa na to, aká je tam prognóza dopravy na ďalších 10 rokov a aká je teraz. Áno, dá sa spraviť hodnota za peniaze, ak nakreslíme jedno trasovanie, povieme, že tadiaľ pôjde cesta a teraz ju naprojektujeme podľa aj ich predstáv. Oni však musia taktiež povedať svoje argumenty na základe nejakých údajov. Myslím si však, že tu pochopili aj oni naše námietky. Niekedy najlacnejšie nie je najlepšie, pretože to najlacnejšie je nakoniec dvakrát také drahé.

Kedy bude známe trasovanie úseku D1 Turany – Hubová, ktorý stojí od roku 2013?

Úsek Turany – Hubová bol zastavený a musí sa celý prerobiť. V súčasnosti diaľnica čaká na záverečnú správu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ktorý je na ministerstve životného prostredia. Mali by sme ho dostať v krátkom čase. Budeme ju musieť akceptovať. Podľa mojich informácií to vyzerá tak, že vyjde variant s tunelom Korbeľka. Z toho vyplýva, že samozrejme ideme od nuly. Kvôli tomu v tomto volebnom období nebude dokončená diaľnica medzi Bratislavou a Košicami. Na ostatných úsekoch sa pracuje. Niekde to ide lepšie, niekde horšie.

Záverečná správa EIA mala byť hotová už v máji tohto roku? Už to neplatí?

Dúfam, že ju dostaneme čo najskôr. Pravdepodobne ju dostaneme v tomto polroku. Ja túto prácu urýchliť neviem.

Podobná situácia je aj na nadväzujúcom úseku D1 Hubová – Ivachnová s tunelom Čebrať. Bude tunel dlhší?

Pravdepodobne bude tunel trochu dlhší, aby sme sa vyhli zosuvovému územiu. Tam práce však úplne nestoja. Každý takýto krok je tlakom na financie. Európska komisia oceňuje, že s ňou pri riešení tejto situácie spolupracujeme. Ak budeme vedieť predložiť doklady o tom, že na úseku vznikla neočakávaná udalosť, únia nám zvýšené náklady uhradí. Nemôžeme teraz robiť žiadne kroky bez koordinácie s úniou.

Kedy sa znovu začne raziť tunel Čebrať? Bude to napríklad ešte počas tohto leta?

Hľadáme všetky možnosti, aby sa mohlo začať robiť čo najskôr. Únia však musí odsúhlasiť kroky, ktoré spravíme. Stavebné práce na úseku by sa mali rozbehnúť v druhej polovici tohto roka po odovzdaní správy EIA, keď bude definitívne rozhodnuté o trase diaľničného úseku. Prieskumy ukazujú, že podľa všetkého sa bude trasa modifikovať, čo znamená, že tunel sa predĺži približne o 1¤600 m a celý úsek sa skráti približne o 300 m.

Hovorí sa, že úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala pri Strečne a Žiline bude meškať. Aké bude meškanie?

Talianska strana požiadala o predĺženie lehoty na dokončenie stavby, s ktorým ja mám problém. Podľa mojich informácií si pýtali až dva roky. Nie je tam problém s razením tunela. Problém robia vonkajšie objekty. Dnes ma informoval generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), že sa otvorila nová 5 čelba s inou tunelovacou metódou razenia (NRTM), ktorý je ešte rýchlejší. Dokopy je zatiaľ teda vyrazených okolo 9 km v oboch rúrach. Z jednej strany je zosuv a problém je s výstavbou mostov. Talianski zástupcovia firmy ma pri návšteve daného úseku informovali, že podľa ich odhadov bude úsek meškať pol roka.

Prečo tam to meškanie vznikne?

Problémy robia napríklad vonkajšie zosuvy na trase. Je to mimo tunela.

Privádzač v Lietavskej Lúčke bude hotový načas?

Aj na mojej strane je chyba, že som chvíľu váhal, čo s tým privádzačom. Už sme vypísali verejnú súťaž, pretože som si nedovolil niekomu zadať tie práce. Súťaž ukáže cenu, pretože bez nej by sme ju ťažko vedeli zistiť. Môžeme ju ukončiť ešte pred jeseňou tohto roka. Teraz neviem garantovať, či bude úplne načas. Ak budeme čakať dva mesiace, tak budem mať čisté svedomie, že som ju vysúťažil. Nikto ma nebude môcť napadnúť, že som ju zadal.

Čo robíte preto, aby sa diaľnice stavali aj na úkor vyššieho deficitu, prípadne aby došlo k uvoľneniu dlhovej brzdy, aby sa investície nezapočítavali do dlhu?

U nás sú európske peniaze vyčerpané. Ak bude uvoľnená dlhová brzda, musí byť tento stav 100-percentne kontrolovateľný. Už vypracúvame dokument, v ktorom uvedieme, ktoré úseky diaľnice potrebujeme, koľko budú stáť a v akej sú pripravenosti. Nech to posúdia poslanci. Ak uvidia harmonogram, tak možno posúdia, že uvoľnenie brzdy má význam. Ak na menej rozvinutom južnom Slovensku nebudeme stavať cestu, tak tam nikdy nepríde firma, ktorá by vedela zamestnať tisíc ľudí. Prečo Amazon neprišiel do Rožňavy? Galanta, Sereď a Nitra sú už také plné, že tam zamestnanci budú mať problém dochádzať za prácou.

Čo v prípade, že sa dlhová brzda neuvoľní?

Sú možnosti financovania zo štátneho rozpočtu. Alebo možno prichádza do úvahy úver, ktorý štát môže čerpať. Alebo PPP projekty. Navrhnem, aby napríklad úsek D1 Turany – Hubová bol PPP projekt. Odhadom bude diaľnica stáť 700 alebo 800 miliónov eur. A to musíme dostavať, ak chceme, aby bola spriechodnená celá D1. Touto formou by sme vedeli financovať aj rýchlostnú cestu R7 z Dunajskej Stredy do Nových Zámkov alebo obchvat Komárna na ceste prvej triedy.

Ktoré úseky diaľnic a rýchlostných ciest sú dnes tak pripravené, že sa na ne môže vyhlásiť súťaž?

Nedávno sme rozbehli výstavbu na D1 Budimír – Bidovce (čiastočný obchvat Košíc, pozn. red.). Súťažiť určite chceme aj nadväzujúci úsek R2 Košické Oľšany – Šaca. Je to blízko a očakávam tvrdú súťaž. Alebo R3 Tvrdošín – Nižná je tiež prakticky pripravený a o severnom obchvate Prešova sme už hovorili. V prípade finančného krytia môžeme súťaž na zhotoviteľa úseku R2 Mýtna – Lovinobaňa vyhlásiť koncom tohto roka a súťaž na zhotoviteľa úseku R2 Kriváň – Mýtna na jeseň 2018. Ďalšie úseky rýchlostnej cesty R2 sú tiež vo vysokom štádiu rozpracovanosti. Nemôžeme sa zaseknúť. Ak by sme nešli s projektovaním dopredu, vzniklo by vákuum. Ak by sme to zastavili, tak sa nič nepostaví.

Diaľnica D3 okolo Kysuckého Nového Mesta pripravená nie je?

Pripravuje sa to. Musíme mať vykúpené pozemky aj všetky ostatné papiere, lebo inak nedostaneme stavebné povolenia. Nie je to však tak pripravené, že zajtra sa môže súťažiť.

Je potrebné stavať severnú rýchlostnú cestu R3 v plnom profile? Kvôli blízkosti s diaľnicou D3 na ňu Európska únia peniaze nedá aj keby nejaké eurofondy voľné boli.

Nie. Pán Ondrej Matej (predstaviteľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo, pozn. red.) predložil nejaké riešenia. Tam nie sú plné profily, skôr jednoduchšie riešenia na úsporný režim. Ja nemám nič proti tomu, aj keď niečo použijeme z toho materiálu.

Viete už dnes povedať, kde chcete ísť v polovičnom profile?

Uvažujeme o tom na severnej časti rýchlostnej cesty R4. Začali by sme plným profilom a severnejšie smerom na poľské hranice to už ukáže premávka.

Prečo sa ministerstvo pri výkupe pozemkov pod nultý obchvat Bratislavy pod diaľnicou D4 dostalo do situácie, že muselo prijať zásadnú novelu zákona o vyvlastňovaní v zrýchlenom režime?

Uzatvorili sme okolo 11¤000 zmlúv a väčšina z nich súhlasila s cenou určenou znaleckým posudkom. Potom sme sa zasekli. Náš znalecký posudok a znalecký posudok niektorých vlastníkov bol úplne odlišný. Nemohli sme akceptovať posledných 0,5 percenta výkupov. Týka sa to asi 20 parciel a 10 vlastníkov, ktorí sa začali stále odvolávať. My už nemôžeme ďalej čakať. Možno som sa trochu neskoro rozhodol riešiť tento proces. Stále sme sa však snažili s nimi nájsť riešenie. Pre nás ich požiadavky neboli akceptovateľné. Na jednej strane nás tlačí koncesionár, ktorý potrebuje stavebné povolenia, aby mohol vstúpiť na pozemky a začať robiť. Na druhej strane nemôžem vyplatiť niekomu obrovské milióny, keď ostatným sme vyplatili normálne sumy. Keď koncesionár od nás nedostane stavebné povolenia, tak pri neskorom odovzdaní diela nám to môže podľa koncesnej zmluvy narátať. Neprestajne s nimi komunikujeme. Tiež ešte nemajú hotovú celú stavebnú dokumentáciu. Musíme ísť touto radikálnou cestou. Nech to posúdi Ústavný súd, ak sa to tam dostane.

Nebojíte sa, že Ústavný súd účinnosť novely odsunie?

Zložil som skupinu 9 právnikov, ktorí novelu pripravili. Vyvarovali sme sa tých vecí, ktoré už Ústavný súd v minulosti zastavil.

Je šanca stihnúť dokončiť obchvat v roku 2020?

Koncesionár povedal, že áno. Problém je v uzle Ketelec a pod mostom ponad Dunaj.

Môže sa celý projekt úplne zastaviť kvôli tomu?

Koncesionár má právo odstúpiť od zmluvy. To sme si vydiskutovali. Oni chcú stavať tú cestu. Povedali, že je vylúčené, aby odstúpili.

Za vášho ministrovania sa na návrh SNS obnovili štátne IC vlaky. Súkromný RegioJet z trate z Bratislavy do Košíc odišiel. Sú IC vlaky po obnove naplnené?

Vo februári sa robil prieskum, bola obsadenosť takmer 67 percent. Počas sviatkov sa pripájajú aj ďalšie vozne. Počas víkendov a sviatkov je obsadenosť 90 až 100 percent. Posledný predĺžený víkend bol takmer vypredaný.

Zvýšite teda počet IC vlakov?

Počkáme, čo ukáže trh.

Budú štátne IC vlaky v zisku?

Ak rozbiehate biznis, nemôžete očakávať, že budete v pluse. Nebude to tento rok, ale o dva, tri roky si myslím, že zisk bude.