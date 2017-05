Najväčší svetový súkromný fond zhromaždil už takmer 100 miliárd USD

Zakladateľ SoftBank Masajoši Son v októbri oznámil, že jeho skupina v spolupráci so Saudmi založí investičný fond pre technologický sektor s cieľovým kapitálom 100 miliárd dolárov. Túto sumu by Vision Fund mal dosiahnuť do šiestich mesiacov, uviedla v sobotu SoftBank. Okrem japonskej firmy a saudského fondu PIF do neho prispela investičná spoločnosť Mubadala Investment emirátu Abú Zabí, americký technologický gigant Apple a niektoré ďalšie firmy z technologického sektora.

Fond, ktorý založila SoftBank, cieli na progresívne technológie Autor: Reuters, Toru Hanai

Fond chce investovať do odborov, ako umelá inteligencia alebo robotika. „Nová fáza informačnej revolúcie je v plnom prúde a budovať podniky, ktoré to všetko umožnia, si vyžiada nevídane rozsiahle a dlhodobé investície,“ citovala Vision Fund agentúra Reuters.

Zakladateľ SoftBank sa v sobotu v Rijáde zúčastnil konferencie podnikateľov, organizovanej v rámci Trumpovej návštevy. Vlani v decembri Son Trumpovi sľúbil, že bude v USA investovať 50 miliárd dolárov a vytvorí tam na 50 000 pracov­ných miest.

Vision Fund má v pláne tiež investovať v Saudskej Arábii, a pomôcť jej tak získať prístup k zahraničným technológiám. Saudská Arábia sa snaží znížiť závislosť na rozkolísaných cenách ropy rozvíjaním aktivít v rade ďalších ekonomických sektorov. Fond už skôr uviedol, že saudský PIF do neho vloží až 45 miliárd dolárov.