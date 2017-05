Diaľnica za Košicami? Tak skoro to nebude

Kým diaľnica D1 z Bratislavy do Košíc sa až na úsek Turany - Hubová už možno dobuduje do roku 2021, jej celkové dokončenie je stále v nedohľadne. A to nielen pre úsek v Turci, na ktorý budeme čakať asi do roku 2025. Kľúčová D1 bude dokončená, až keď sa napojí na Ukrajinu.