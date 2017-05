Východniari na západe? Tretina platu na bývanie

Najprv ohlásil príchod Jaguar do Nitry, potom Amazon do Serede. Na tisícky slušne platených miest však nie je dostatok ľudí a minister financií Peter Kažimír (Smer) vyzval ľudí z východu Slovenska, aby zvážili presťahovať sa na západ.

Amazon síce ponúka v centre reverznej logistiky platy pri plnej dochádzke a bonusoch od 920 eur, čo je oproti robotníckym pozíciám v Rožňave skoro dvojnásobok, lenže problémom sú aj dvojnásobné náklady na bývanie oproti cenám na východe.

Prenájom 1-izbového bytu pri Seredi vyjde na 300 eur a po započítaní energií cena ešte stúpne. Robotník bez práce z okresu Rožňava s nezamestnanosťou vyše 20 percent nemá práve na ružiach ustlané. Ak sa mu nepošťastí nájsť prácu v blízkom okolí, zostáva mu okrem poberania dávok už len dochádzanie či sťahovanie za prácou. Vybrať sa môže do Košíc, ktoré sú však vzdialené viac ako 50 kilometrov. Alebo viac ako 90 kilometrov do Prešova.

Ak by bol nezamestnaný viac ako tri mesiace, štát mu na dochádzanie počas troch mesiacov priplatí maximálne 135 eur mesačne počas prvého polroka. Podľa plánov vlády by sa táto suma mala pri väčšej vzdialenosti zvýšiť až na 200 eur. Nezamestnaní majú už v súčasnosti po nástupe do práce nárok na príspevok na nájom na prvých šesť mesiacov vo výške 250 eur a ďalších šesť mesiacov vo výške 125 eur.

Kto chce v Seredi a okolí kúpiť 1-izbový byt, musí sa pripraviť na cenu 48-tisíc eur, prípadne splácanie nemalej hypotéky. Prekážkou na trvalé presťahovanie sa je nedostatok nájomných bytov. Tých s regulovaným nájomným je len okolo 50-tisíc. V budúcom roku chce vláda naštartovať ich výstavbu, pribudnúť by tak malo 2 000 až 2 500 nových bytov.

Komerčná výstavba je v Seredi v plnom prúde. Autor: INFOGRAFIKA: PRAVDA/LCH

Nájom od mesta? Zabudnite

Hoci v Seredi sú k dispozícii nájomné byty na Komenského ulici, dostať sa k jednému z 24 bytov môžu len ľudia s trvalým bydliskom v meste. Losovať sa o ne bude už o necelý mesiac.

„Záujem o nájomné byty v meste pretrváva a počet záujemcov o byty je stále vyšší ako ponuka mesta,“ hovorí zástupca primátora mesta Sereď Ľubomír Veselický. Ďalšiu výstavbu nemá mesto podľa neho nateraz v pláne. Nevylučuje ju však v ďalších rokoch.

Veselický očakáva rast záujmu o bývanie v Seredi a okolí. „Vplyv na to má nielen príchod Amazonu, ale aj strategická poloha mesta,“ hovorí. Mesto sa podľa neho na ubytovanie zamestnancov spoločností v lokalite tamojšieho priemyselného parku Sereď – Juh už pripravuje. Rieši to spolu s vlastníkom pozemkov v parku.

Komerčná výstavba je v Seredi v plnom prúde. V príprave sú tri nové obytné zóny pre rodinné domy. Neďaleko centra sa stavia nový bytový komplex Meander so šiestimi bytovými domami. Tri z nich sú už hotové.

Vlani v novembri sa začala výstavba štvrtého s 55 bytmi, hotový má byť v januári 2018. „K dnešnému dňu je už približne polovica bytov v tomto dome predaná,“ hovorí Ivan Zatloukal, konateľ firmy MEANDER Sereď, ktorá výstavbu realizuje.

Cena 3-izbového bytu na prvom poschodí s výmerou 64 štvorcových metrov bez balkóna sa tu pohybuje okolo 80-tisíc eur. Za 3-izbový byt s balkónom a väčšou plochou si záujemca priplatí o 10– až 20-tisíc eur viac.

V tomto roku sa podľa neho začne stavať piata bytovka, tiež s 55 bytmi. Výstavba šiesteho bytového domu sa uskutoční vzhľadom na situáciu na trhu s bytmi v Seredi, vysvetlil Zatloukal. Projektové práce, stavebné povolenia a príslušná infraštruktúra sú podľa neho pripravené.

Nezamestnanosť na Slovensku Priemerne bola podľa štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v apríli tohto roka nezamestnanosť na Slovensku 7,74 percenta. No kým na západe krajiny sa nezamestnanosť v tomto období pohybovala okolo 4 percent, na východe krajiny to bolo priemerne trikrát toľko.

bola podľa štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v apríli tohto roka nezamestnanosť na Slovensku 7,74 percenta. No kým na západe krajiny sa nezamestnanosť v tomto období pohybovala okolo 4 percent, na východe krajiny to bolo priemerne trikrát toľko. Pritom v okresoch Revúca, Rožňava a Kežmarok je bez práce približne pätina ľudí. V okrese Rimavská Sobota až štvrtina.

Revúca, Rožňava a Kežmarok je bez práce približne pätina ľudí. V okrese Rimavská Sobota až štvrtina. Naopak, okresy ako Hlohovec, Trnava či Galanta mali v marci tohto roka len necelé tri percentá nezamestnaných. Zdroj: UPSVAR

Reality pôjdu hore

„Ceny, bytov sa za ostatné dva roky celkom výrazne zvýšili,“ hovorí o ponuke v Seredi analytik portálu Nehnuteľnosti.sk Martin Lazík. Je podľa neho pravdepodobné, že ohlásenie príchodu nového investora bude mať stimulujúci účinok na realitný trh.

Za rastom cien však vidí aj celkový nárast na slovenskom realitnom trhu. Cena v prvom štvrťroku tohto roka sa medziročne zvýšila o 10-tisíc eur. Za posledné roky stúpla priemerne o 20-tisíc eur. Približne o 10-tisíc išli od roku 2015 hore aj 1– a 2-izbové byty.

S rastom cien bytov na predaj sa zvýšila mierne aj cena nájmu, dodáva, no nie vo vysokej miere. Ponuka nájmov v Seredi je však podľa neho dosť nízka, čo je príznačné pre menšie mestá. „Tento faktor môže byť príčinou mierneho zvýšenia cien nájmov v budúcnosti,“ hovorí Lazík. Sereď a okolie dlhodobo profituje zo svojej blízkosti od miest, ako je Trnava či Nitra, vysvetľuje.

V súčasnosti nájom jednoizbového bytu vyjde priemerne na 300 eur mesačne bez energií, dvojizbový na 370 a štvorizbový na 440 eur mesačne bez energií. Ide tak o ceny porovnateľné s Bratislavou, kde sa nájomné bez energií pohybuje v lacnejších lokalitách na porovnateľnej úrovni.

Do okolia mesta sa dostali investície v podobe Samsungu, naposledy Amazonu a niektorých subdodávateľov. Pracovné miesta pribudnú aj v trnavskom závode PCA Slovakia, kde po daňovej úľave od štátu na desať rokov vo výške 18,6 milióna eur vznikne 420 nových pracovných miest.

V Hlohovci bude potrebovať ďalších 500 ľudí výrobca plastových komponentov na autá Plastic Omnium. V Seredi je silný aj tradičný potravinársky priemysel. „Denný dojazd za prácou nie je problematický ani z obcí zo širšieho okolia vzhľadom na dobrú infraštruktúru,“ hovorí Lazík.

Rodinné domy sa tu pohybujú od 67-tisíc eur až do 250-tisíc za väčšie novostavby rodinných domov. Stavebný pozemok v Seredi a blízkom okolí vyjde približne na 50 eur za štvorcový meter, vo vzdialenejších obciach okolo 25 eur za štvorcový meter. Tieto ceny sa podľa Lazíka za posledné roky výrazne nemenili.