Mráz pokoril ovocinárov

Celkovo sa škody odhadujú zatiaľ asi na osem miliónov eur a budú celkovo o niečo nižšie ako vlani. Podľa prvých odhadov ovocinárov je však aj tento rok ovocie poškodené na 40 až 45 percent, v závislosti od lokality.

Veľké škody majú aj pestovatelia jahôd. Mrazy zničili aj orechy, ktoré patria k teplomilným druhom. Škody dosahujú odhadom 40 percent. Mrazy nešetrili ani vinič, kde sa môže znížiť úroda hrozna až o tretinu.

Čerešne najprv v apríli poškodil sneh a mráz. Teraz na mnohých stromoch ostali len listy bez plodov. Autor: SHUTTERSTOCK

Cena niektorých druhov ovocia tak pôjde pravdepodobne hore. Zdražieť by mohli jablká, a to podľa odhadov o tri percentá. A jahody, pri ktorých sa hovorí o desatinovom náraste ceny. To, či zdraženie bude nasledovať dramatický nárast cien niektorých druhov zeleniny zo začiatku tohto roka, ukáže až sezóna. Pre extrémnu zimu, ktorá zasiahla aj pestovateľov v Španielsku, totiž začiatkom roka vyskočili ceny niektorých druhov zeleniny. Napríklad cena cukety a baklažánu sa pohybovala okolo 6 až 8 eur za kilogram. Ľadový šalát sa predával po tri eurá za kus. Dnes ich kúpite aj menej ako za polovicu.

Tohtoročné aprílové a májové mrazy na Slovensku nepríjemne zasiahli aj jahodové plantáže spoločnosti Jahodysk pri Žiranoch za Nitrou. „Sú škody na skorých odrodách okolo 50 percent,“ hovorí Ladislav Szórád z Jahodysku. Minulý rok bol podľa neho oveľa horší. Vymrzli im až štyri pätiny jahôd, zamrzla dokonca aj kvapková závlaha. Tento rok sa na mrazy pripravili.

„Nakúpili sme kahance za 40-tisíc eur, no sme malý podnik a máme obmedzené možnosti,“ hovorí. To, ako a či budú pre slabú úrodu zvyšovať ceny, ukáže podľa neho až situácia na trhu. Niektorí pestovatelia v okolí však už išli s cenami hore.

„Premýšľame, že udržíme cenu z vlaňajška, vieme totiž, koľko tu ľudia zarábajú,“ hovorí. Jahody by tak predávali po dve eurá za kilo ako minulý rok. V okolí sa podľa neho pohybuje cena na úrovni 2,20 eura za kilogram jahôd. Platí sa za čerstvosť, kvalitu a chuť. Na pultoch predajní dostanete jahody z dovozu v akcii aj za 1,49 eura.

Vplyv mrazov na ceny potravín na Slovensku V noci na stredu 10. mája klesla teplota pod nulu takmer na celom území Slovenska. Výnimkou boli len niektoré oblasti na juhu krajiny. Mráz v tomto ročnom období aj v nížinách nie je bežný. Na mnohých miestach boli prekonané rekordy minimálnej teploty vzduchu. Najchladnejšie bolo v Poprade –9,1 °C a v Kuchyni pri Malackách –8,7 °C.

mohli vyšplhať až na 40 až 45 percent podľa lokality. Pri orechoch je to 40 percent. Poškodenie viniča sa odhaduje na 30 percent. Odhady škôd na tržbách sú okolo 8 miliónov eur. Ceny potravín na pultoch predajní od začiatku roka rastú. Rast cien ťahali hlavne vyššie ceny zeleniny, ktoré aj pre mrazy v Španielsku v apríli medzimesačne poskočili o 2,4 percenta. Hore išli hlavne paradajky a zemiaky – a to až okolo desatiny. Zdražel aj karfiol, paprika či petržlen. ZDROJ: ŠÚ SR, SHMÚ, SPPK

Bojovalo sa ventilátormi aj helikoptérami

Na najchladnejšie noci sa farmári pripravili. Väčšina ich strávila na poliach a v sadoch. Úrodu sa snažili zachrániť, ako sa dalo. Mnohí použili parafínové sviece, iní skúsili aj novinky ako vyvíjače hmly, protimrazovú závlahu. V sadoch využili niektoré podniky aj stláčanie teplého vzduchu do korún stromov.

S prízemnými mrazmi bojovali aj v spoločnosti Danubius Fruct z Dunajskej Lužnej. Podľa manažéra predaja spoločnosti Petra Turlíka bolo dramatické ochladenie počas Veľkej noci, keď fúkal aj silný vietor. „Počas týchto nocí sa nedalo použiť vrtuľníky, preto studený vzduch bol aj vo vyššej výške,“ hovorí. Jahodám boli osudné hlavne nízke teploty 10. mája, ktoré klesli až na –4,4 °C. Poslednú aprílovú noc a tiež 10. mája sa už podľa neho dali použiť aj ventilátory a helikoptéry. Tie zmiešali teplejší vzduch z vyšších miest smerom nadol, a tak zmiernili negatívne pôsobenie nízkych teplôt na ovocný porast, vysvetľuje Turlík.

Pri jahodách odhaduje stratu na produkcii na 105 ton, čo je 42-tisíc eur výpadku na príjmoch spoločnosti. Straty na produkcií jabloní odhaduje na 804 ton jabĺk. Z príjmov tak vypadne ďalších vyše 300-tisíc eur. Mrazy zasiahli aj čerešňové sady, čo zníži úrodu o necelých 300 ton čerešní. Firma tak príde o niečo vyše 100-tisíc eur. Náklady na protimrazovú ochranu sa vyšplhali takmer na 246-tisíc eur.

„V minulom roku boli škody ešte vyššie, cez dva milióny eur,“ hovorí. A to aj napriek tomu, že využili protimrazovú ochranu. Ceny na samozber jahôd na tento rok firma ešte nestanovila, vlani ich predávali po 2,20 eura za kilogram.

Chladné noci sa tento rok vyhli farme Pavla Bottku z Kravian nad Dunajom v okrese Komárno. „Mrazy boli slabé. Minulý rok to bolo oveľa horšie,“ hovorí. Vlani tam vymrzlo ovocie aj vinice, dodáva. No ako sám vraví, mal šťastie, lebo len pár kilometrov od jeho farmy dopadli horšie. On tento rok nemusel ani posúvať práce na poli.

Rátajú škody

Ako úroda obstála počas mrazivých nocí v apríli a na začiatku mája, sleduje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. „Monitoring ešte nemáme ukončený, keďže na niektorých plodinách sa škody prejavujú až postupne,“ informuje hovorkyňa komory Jana Holéciová. Hovoriť o presnej výške škôd je preto podľa nej ešte predčasné. V prípade vysokých škôd zvážia poľnohospodári aj žiadosti o odškodnenie. Vlani škody na ovocí spôsobené aprílovými mrazmi dosiahli 16 miliónov eur a vláda ich ovocinárom kompenzovala sumou 3,5 milióna eur.

„Ovocinári hlásia, že najväčšie straty budú mať na jahodách, jablkách, čerešniach a broskyniach,“ hovorí Holéciová. Podľa prvých odhadov ovocinárov by mali byť škody na ovocných stromoch polovičné oproti minulému roku, keď pomrzla väčšina úrody. Dlhodobý priemer úrod ovocia sa na Slovensku pohybuje okolo 55-tisíc ton. V tomto roku sa podľa odhadov ovocinárov pozbiera okolo 30-, 35 tisíc ton ovocia.

No mrazy vyčíňali aj na poliach s obilninami, repkou ozimnou, kukuricou na zrno a so slnečnicou. Zasiahnuté sú aj porasty cukrovej repy, špargle, hrachu a zemiakov. Pre nízke teploty meškali aj práce na poliach, čo tiež môže zatlačiť na výšku úrody, dodáva. Výsledkom bude zvýšenie dovozov zeleniny aj ovocia.

Takmer tretinové škody v niektorých lokalitách hlásia pre jarné mrazy aj vinohradníci. Ide tak už o druhý rok, keď sa urodí menej hrozna, a teda vyrobí aj menej vína. Minulý rok sa pre mrazy urodilo o 12-tisíc ton hrozna menej. Mrzlo aj na južnom Slovensku, čo pocítili aj tamojšie vinice. „Škody máme menšie ako vlani, v máji to zasiahlo hlavne skoré odrody ako Mont Blanc,“ hovorí predseda Združenia vinárov a vinohradníkov Čerdavín z Veľkého Kýra Jozef Finta. Horšie boli podľa neho extrémne nízke teploty v januári a vo februári tohto roka, keď niektoré odrody úplne vymrzli.