Facebook má tajné pravidlá. Čo vám dovolí zverejniť?

Tajné vnútorné pravidlá sociálnej siete Facebook umožňujú zverejniť sebapoškodzovanie, obťažovanie detí bez sexuálneho podtextu alebo týranie zvierat. Vyplýva to z uniknutých dokumentov, ktoré na svojom webe zverejnil britský denník The Guardian.

Spoločnosť má vypracovaný podrobný návod, ako majú jej moderátori v uvedených prípadoch postupovať. Podľa denníka The Guardian sú najmä pravidlá týkajúce sa sexuálneho obsahu také zložité, že pôsobia protichodne a zmätene. Facebook v reakcii uviedol, že jeho hlavnou starosťou je bezpečnosť používateľov.

„Snažíme sa, aby facebook zostal čo najbezpečnejší, a zároveň chceme zabezpečiť slobodu prejavu. Vyžaduje si to dosť premýšľania o podrobných a často ťažkých otázkach a my sa veľmi snažíme robiť to správne,“ uviedla vo vyhlásení Monica Bickertová, šéfka manažmentu globálnych postupov firmy. Spoločnosť potvrdila, že používa špecializovaný softvér, ktorý filtruje obsah pred jeho zverejnením na sieti, ale že je ešte len v počiatočnom štádiu.

Viac ako 100 uniknutých dokumentov, ktoré má denník The Guardian k dispozícii, obsahuje napríklad interné školiace príručky, tabuľky a vývojové diagramy. Facebook v nich vysvetľuje, že napríklad zverejní živý prenos ľudí, ktorí sa venujú sebapoškodzovaniu, pretože „nechce cenzurovať a trestať ľudí, ktorí trpia“.

Existujú pravidlá, ako postupovať v prípade, že príspevok je násilný, nenávistný, má teroristický, pornografický alebo rasistický obsah. Myslí sa dokonca aj na kanibalizmus.

Moderátori majú často len desať sekúnd na rozhodnutie, či príspevok zverejnia, alebo nie. Spoločnosť Facebook má dve miliardy používateľov a je pod obrovským politickým a spoločenským tlakom. Začiatkom tohto mesiaca uviedla, že tento rok zvýši počet ľudí, ktorí sa venujú monitoringu, na 7500 zo súčasných 4500.